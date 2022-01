¡Impactantes vacaciones de Aislinn Derbez junto a su hermana Mich Aguilera en Costa Rica!

La hija de Eugenio Derbez lució su espléndida figura en bikini este fin de semana durante unas vacaciones en Costa Rica. Aislinn Derbez disfrutó de las idílicas playas del bello destino junto a su hermana por parte de su mamá, Michelle Aguilera.

Las hijas de Gabriela Michel se veían muy felices juntas en esta mini aventura a la que Mich acudió tras la llamada de ayuda de su hermana, quien afirmó no sentirse muy bien:

"Mi hermana es una gran compañera de viaje... Hace unos días le hablé y le dije: -no me siento bien, necesito naturaleza, a Kai le toca ir con su papá, no quiero estar en mi casa, siento que necesito estar sola, pero no tan sola… mmm ¿si me voy a Costa Rica mañana vienes conmigo?…ella namàs me dice 'a ver dame 5min… ok voy´. (Siempre me dice que vivo al límite pero me acompaña 😂) Te amo, Mich", finalizó la estrella de Netflix bajo el bello carrousel de imágenes que compartió.

La nota más pintoresca del viaje fue la aventura que vivieron ambas al sumergirse en una tina de agua helada, un tratamiento de belleza y salud muy de moda entre las celebridades. Si bien Mich solo aguantó un minuto en el hielo, Aislinn llegó a los diez minutos, ¡toda una hazaña!

IG Aislinn Derbez

"Más que el frío, es el dolor que da en el cuerpo", escribió la hija de Derbez sobre los clips compartidos por su hermana, en los que lucía cuerpazo con un bikini amarillo. "Mi umbral de dolor es nulo, así que estaba pariendo… ¡Yo en el drama!"

"El drama y la fortaleza la caracterizan", escribía su hermana divertida.

"Después de 10 minutos casi muero" confesó la actriz. "El frío y el dolor físico son de las cosas que menos aguanto en la vida y aquí estaban juntos, ¡reto superado!"

"No tenía frío, pero el cuerpo temblaba solo", relataba Aislinn al terminar la experiencia.

¡Un viaje maravilloso que gracias a esta anécdota nunca olvidarán!