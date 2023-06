Iggy Pop destroza el Azkena de Vitoria y Alter Bridge se doctora

Vitoria, 17 jun (EFE).- Iggy Pop ha destrozado el Azkena Rock de Vitoria con su perfección musical y Alter Bridge se ha doctorado para poner un broche de oro perfecto a un festival que ha sobrevivido en su tercera jornada tras una gran tormenta que ha marcado el arranque de la recta final de su vigesimoprimera edición.

Tan solo dos canciones ha tardado James Newell Osterberg en quitarse la camiseta y a sus 76 años ha puesto su "poca carne" en el asador de un escenario en el que ha brillado su banda de forma sobresaliente.

“Passenger” y “Lust for life” han sonado antes de lo previsto, en el ecuador de un bolazo que a buen seguro a marcado un nuevo hito en el festival vasco, y que será recordado por muchos años.

Desplázate para continuar viendo el contenido. Anuncio PUBLICIDAD

“I’m sick of you”, el tema favorito de Iggy Pop, ha bajado las revoluciones, que han vuelto a subir con “I wanna be your dog”.

Iggy Pop se ha permitido el lujo de meter dos bises en su setlist y hacer vibrar a un público entregado y numeroso en la última jornada.

Alter Bridge ha tomado el relevo en el escenario “Respect” y desde el primer tema, “Silver Tongue”, ha mostrado sus dotes desde el profundo bajo de Brian Marshall, hasta la intratable voz de Myles Kennedy.

“Addicted to pain” ha sido una declaración de intenciones de una banda que seguro que regresará al escenario principal porque ya es una realidad, pues ha sido una de las más esperadas y ha estado a la altura.

Antes, Lucinda Williams ha ofrecido un concierto plagado de rock, folk y country, y también ha cumplido con las expectativas, a pesar de no aprovechar los decibelios del escenario principal (God).

Su sutileza rockera ha atraído a los “azkeneros” con grandes éxitos como “Out of touch” y otros tantos, entre los que ha destacado el puente musical de “Essence”.

Sin embargo, el archiconocido “Rocking in the free world”, de Neil Young, ha marcado un final que pocos podrán olvidar.

Melvins ha sido otra de las gratas sorpresas que acostumbra a dar el Azkena Rock. De nuevo las versiones han tenido un punto a favor como el “I want to hold your hand” de Los Beatles, que ha llamado la atención de los más curiosos que han elegido el “grunge” de los de Seattle, en lugar de Lucero, que han presentado un buen repertorio de rock alternativo, blues y soul en el tercer escenario.

Ana Popovic ha dejado una buena huella entre los más madrugadores que no se han querido perder el arranque tardío de una jornada marcada por las tormentas y que han obligado a suspender los conciertos de los locales Ezpalak y Brigade Loco, primeras bandas confirmadas para la próxima edición.

La primera actuación del día ha tenido su momento en el centro de la capital vasca. Chuck Prophet ha comenzado la jornada junto a la banda The mission express con varios temas que han pasado por el country clásico, el folk y el blues.

Así ha sido el arranque de la última sesión “azkenera” que se ha despedido hasta el año que viene siendo el 20, 21 y 22 de junio de 2024 las fechas elegidas para una nueva y deseada edición.

Javier Domaica

(c) Agencia EFE