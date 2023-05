Identifican a hombre que arrojó a perrito a una cazuela hirviendo: Gobierno Federal

El hombre que en recientes días se viralizó por arrojar a un perro a una cazuela con aceite hirviendo ya fue identificado, informó la Secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, en la conferencia matutina del Gobierno Federal.

Mencionó que se inició la carpeta de investigación correspondiente y que la orden de aprehensión se encuentra en trámite.

Agregó que aunque la jurisdicción le corresponde a las autoridades estatales, en este caso del Estado de México, la federación se encuentra en la disposición de ayudar en la detención del sujeto, ya que calificó este hecho como una 'crueldad infinita'.

En ese sentido, el culpable podría enfrentar hasta seis años de prisión, ya que el código penal mexiquense en su artículo 236 ter estima una pena que va de los 3 a los 6 años de cárcel a toda persona que cause la muerte no inmediata, utilizando cualquier medio que prolongue la agonía de cualquier animal que no constituya una plaga.

Además podría recibir una sanción económica de 200 a 400 días multa.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó este hecho y recalcó que estas cosas 'no deben de suceder, ni de admitirse, por lo que tenemos que ir haciendo conciencia del amor al prójimo y a los animales'.

Recordemos que este hecho sucedió el pasado domingo 28 de mayo en el municipio de Tecámac, Estado de México, alrededor del mediodía.

El sujeto implicado discutió con el personal de una carnicería, y al salir, poseído por la ira tomó al canino y lo arrojó a una cazuela con aceite hirviendo antes de huir del lugar en su automóvil.

A pesar de los intentos del personal de la carnicería por ayudar al perrito, éste murió a causa de las quemaduras.

La trágica escena fue captada por una cámara de videovigilancia y se viralizó rápidamente.

A través de las redes sociales, miles de usuarios se han sumado al hashtag #JusticiaParaBenito, nombre con el que se le conoce al hoy difunto perrito.

López Obrador indicó que este caso servirá como una pauta para determinar si se necesitan hacer más estrictas las políticas en defensa de los animales.

Vamos a ver cómo está la ley, hay un artículo en el Estado de México. Vamos a ver sobre este caso si hay una ley o el artículo es lo suficientemente eficaz para el castigo o hace falta reformar la legislación. Y lo que están planteando, que se convierta en una ley federal.

#SeBusca |#SiLoReconocesDenúncialo Es el HDP que ingresó a la carnicería Chucky, en Tecámac, para amenazar al dueño con un arma de fuego y un cuchillo, al salir agarró a un perro y lo lanzó al cazo con aceite hirviendo. #EdoMéx. QEPD #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/Hl5enna8hw— JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) May 29, 2023

Con información de Infobae.

Video relacionado: Perrito corredor tijuanense se hace viral