Hugo Paz, devastado tras la pérdida de su padre: 'No he sentido tanto dolor en mi vida'

Duro golpe familiar para Hugo Paz tras el fallecimiento de su padre, pérdida irreparable que ha supuesto un auténtico varapalo para toda su familia. El gaditano, participante de la quinta edición de La isla de las tentaciones, anunciaba este sábado la triste noticia a todos sus seguidores y lo hacía con unas conmovedoras palabras sobre la tristeza que le invade: "No he sentido tanto dolor en mi vida", confesaba en su perfil público tras la muerte de Manuel, su progenitor. "Qué vacío hay dentro de mí", añadía con gran pesar.

Hugo Paz, con su padre

"Te has ido demasiado pronto y te llevas parte de nosotros contigo", decía muy afligido el que fuera concursante de Supervivientes 2018, junto a varias imágenes donde ambos aparecen juntos. "Nos quedaban muchísimas cosas bonitas por hacer. Has sido mi mejor amigo, dándome consejos claros y duros en mis peores momentos, apoyándome y alegrándote de todo lo bueno que me ha ido pasando en la vida", recordaba al mismo tiempo.

"Gracias por inculcarnos a toda la familia esos valores tan bonitos", escribía el ex de Sofía Suescun en la desgarradora carta dedicada a su padre. "Por cierto, papá, no sabes que de gente ha venido a despedirte. Ha sido increíble", señalaba al hablar de la cantidad de personas que han querido darle su último adiós. "Sé perfectamente que nos vas a cuidar y proteger desde el cielo", apostillaba el que fuera pretendiente y tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa.

Hugo Paz ha perdido a su padre

"Mamá, hijos, nietos y amigos estamos todos orgullosos de ti. Siempre en mi corazón. Descansa en paz. Te amo", concluía Hugo Paz a la hora de homenajear a su progenitor, que trabajó como policía local y era gran aficionado al fútbol como sus descendientes. Los mensajes de pésame no se han hecho esperar y entre ellos destaca el que le ha enviado Anabel Pantoja, quien también perdió tristemente a su padre, Bernardo, el pasado noviembre.

"Tuve el placer de conocer a tu madre y me imagino cómo puede ser él", le ha transmitido la influencer con cariño, "No hay consuelo. Es injusto que en tan poco tiempo se haya ido. Amigo, quédate con la familia tan bonita que hizo y todo lo que os deja. Te quiero", concluía. También Javi Redondo, que coincidió con Hugo en LIDLT, le ha mandad sus ánimos: "Eres un grande y, sobre todo, buena persona. No me quiero imaginar lo que se siente (...) Sigue riendo como en esa foto, que tu papi estará feliz de verte así", le decía.

Hugo Paz, con su madre

A sus 30 años, Hugo y sus hermanos son ahora el principal apoyo para su madre, Mercedes, a quien el televisivo siempre ha definido como la mujer de su vida. Manuel llevaba un mes ingresado en el hospital y, desde allí, incluso llegó a relatar el delicado estado de salud por el que atravesaba. Por desgracia, el cabeza de familia ha dicho adiós a los suyos y estos lloran amargamente su ausencia, rememorando sus experiencias juntos y rendiéndole tributo para mantener vivo su recuerdo.

