Hugo Ibarra: "Fuimos superiores durante todo el partido"

El sufrido triunfo de Boca frente a Platense le dio aire a Hugo Ibarra y sus dirigidos, quienes no venían atravesando un buen momento y fueron el foco de las críticas tras la goleada sufrida ante Patronato. El entrenador, en diálogo con la prensa, se mostró elogioso con el encuentro disputado.

"Boca fue superior durante los noventa minutos. El gol de Platense fue sólo eso, después nosotros seguimos atacando y siendo protagonistas", explicó el Negro, quien sumó su tercer triunfo al mando del Xeneize, todos como local. Y agregó: "La idea es jugar de la misma manera de visitante".

Además, el director técnico manifestó: "Todos los partidos son importantes para nosotros. No podemos elegir uno. Ahora nos toca Agropecuario y lo tomaremos con la responsabilidad que se merece". El club de La Ribera jugará ante el Sojero por los octavos de final de Copa Argentina, el próximo miércoles.

Relacionado con los rumores del posible arribo de Edinson Cavani como flamante refuerzo, Ibarra aseguró: "No sé nada si viene o no. Lo único que puedo decir es que es un gran delantero, pero no puedo hablar de un futbolista que no es de nuestro plantel ".

Por último, comentó acerca de la posición del nuevo zaguero de Boca y elogió a la figura del partido: "Roncaglia se siente más cómodo por derecha. Romero sabemos lo que nos puede dar, le dimos más libertades y es ahí donde desequilibra. Lo felicito por los dos goles, fueron muy lindos".

Foto: Getty Images