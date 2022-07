Horóscopo diario: ¿qué te deparan los astros este jueves, 7 de julio?

Los movimientos astrales de este jueves son un tanto complicados, pero nos envían un mensaje claro: debemos concentrarnos en nuestros objetivos. Si consideras que algo puede mejorarse de alguna forma, no lo dudes y ve a por ello.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril)

Me pregunto cuál es la fina línea que separa lo de ir en busca de un sueño o de una ambición. Creo que la principal diferencia es que esta última es algo que tiene más posibilidad de cumplirse. En cambio, los sueños son más complicados. No es tan sencillo alcanzarlos, incluso cuando nos creemos que están a casi en nuestra mano. Parece que pronto vas a poder dar un gran y significativo paso.

Este jueves no te preocupes en exceso. Disfruta de tu tiempo para poner en valor lo que has logrado. Debes mantener la cabeza alta porque lo has hecho estupendamente.

TAURO (21 de abril - 21 de mayo)

Hay mucha gente inconformista a nuestro alrededor. Estoy seguro de que no estarían contentos ni si ganasen la lotería. Probablemente pensarían que podrían haber conseguido incluso más dinero. Pero no se dan cuenta que es mejor eso que nada. Lo sencillo es animar al resto para que asuma ciertos riesgos cuando nosotros estamos en una posición muy cómoda. Pero cuando el foco está sobre nosotros, todo cambia.

Si este jueves tienes la sensación de que una persona te está empujando a tomar una decisión, intenta no hacerle caso. No desistas ni digas adiós a algo que puedes conseguir.

GÉMINIS (22 de mayo - 22 de junio)

Gracias a tu capacidad para innovar y ser original, vas a poder aprovechar al máximo todos tus recursos y conseguir el mayor rédito de los mismos. Con una pequeña cantidad puedes llegar muy lejos. ¿Pero crees que, por esa misma regla de tres, el dinero podría alejarse? Siempre he escuchado que la naturaleza no soporta el vacío, así que, si no necesitamos algo realmente, ¿podemos sentirnos satisfechos?

Con todo esto no te estoy recomendando que gastes todo lo que tienes para lograr más cosas. Simplemente que, si de verdad consideras que algo puede mejorar, no lo dudes e impulsa el cambio.

CÁNCER (23 de junio - 23 de julio)

Siempre se nos ha dicho que si planteamos una pregunta tonta, sólo nos podemos esperar una respuesta a la misma altura. Claro que no podemos decir que siempre va a ser de esta manera, pero está claro que la gente sabe cómo reflejar en nosotros las emociones. Es decir, que si formulamos la cuestión adecuada, recibiremos una respuesta igual de adecuada. El problema es que no existe ningún tipo de certeza de que la información que consigamos sea de utilidad.

Puesto que ahora mismo tienes delante de ti un desafío, deberías intentar pensar cuál es la mejor forma de actuar. Si lo haces, si reflexionas antes de entrar en acción, aumentarán tus posibilidades de éxito. Gracias al cosmos vas a poder ver todo de una forma más clara.

LEO (24 de julio - 23 de agosto)

Espera un segundo. Hoy no puedo darte una predicción porque la ‘policía de la diversión’ ha hecho acto de presencia. Parece que, pese a todos los retos que están apareciendo en tu vida, los Leo sabéis bien cómo disfrutar todo al máximo. También puedo decirte que hay algunas personas de tu signo que están demasiado tranquilos. La policía es consciente de que los Leo estáis muy agitados, así que necesitan volver a poner un poco de orden.

Este jueves aparecerán en tu vida grandes oportunidades. No permitas que nadie se coloque entre ellas y tú.

VIRGO (24 de agosto - 23 de septiembre)

No deberías dar tu brazo a torcer. Más bien todo lo contario. Confía en ti, en todas tus capacidades y en lo que crees de verdad. No malgastes tu tiempo en algo que sabes que no lo merece. Inviértelo, en cambio, en algo que sabes que puedes abordar desde una perspectiva lógica. Es preciso que pongas fin al misterio. Si logras esclarecer todo, podrás saber cómo puedes conseguir lo mejor.

No estés todo el día dándole vueltas a lo mismo. Concéntrate en los hechos para obtener las respuestas que necesitabas.

Horóscopo del jueves 7 de julio

LIBRA (24 de septiembre - 23 de octubre)

Hoy quiero que reflexiones sobre cosas que antes hacías con frecuencia. Como buena Libra, no hace falta que te recuerda que si cambiaste de opinión fue por algo. Ahora bien, esto no quiere decir que siempre tengas claro el motivo exacto. En algunas ocasiones necesitas un poco de tiempo para comprender que estás dejando ir algo. Sin embargo, como al final todo cobra sentido, te quitas el miedo a fallar.

Dado que tu planeta regente, Venus, está estableciendo alineaciones difíciles, está bien que te sientas de esta forma.

ESCORPIO (24 de octubre - 22 de noviembre)

Lo cierto es que las personas que se salen de lo establecido suelen ser señaladas. Quien para ti puede ser un héroe, para otro, un rebelde sin más. Ahora bien, todos sabemos que los seres humanos cambiamos mucho de opinión… y nuestra lealtad puede cambiar con ella. De la noche a la mañana, pasamos de alabar a alguien a tirarlo por el suelo. Tan sólo necesitas algo para lograr lo mejor para ti, y es actuar con coraje.

Cerciórate de que el plan que estás llevando a cabo cuenta con tu aprobación, da lo mismo si otra persona da el ok o no. Pronto conseguirás el apoyo que necesitabas.

SAGITARIO (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Nadie debería quedarse boquiabierto al saber que un Sagitario tiene una gran fortaleza. Los Sagitario pertenecéis a un signo en el que la puntería es legendaria. Sois mitad humanos y mitad caballos, capaces de moveros a gran velocidad. No hace falta que galopes para dar la mejor versión de ti misma. Si tienes los cascos bien puestos, vas a poder estabilizarte de nuevo y apuntar.

Este jueves, si disminuyes la velocidad y tomas aire para concentrarte, además de identificar tu nuevo objetivo, podrás lograrlo.

CAPRICORNIO (22 de diciembre - 20 de enero)

No te olvides de que la vida en sí es un auténtico milagro. Solemos dar todo por sentado. Pensamos que lo que nos rodea siempre estuvo aquí, pero no es así. Aunque nos olvidemos de lo bello que es nuestro mundo, deberíamos apreciarlo lo máximo posible. De lo contrario, ¿cómo podemos llevar una buena vida?

Parece que algo increíble está empezando a formarse en tu universo. Tan sólo te queda dar con la forma de afrontar todo lo que te frustra hoy por hoy. Tan pronto lo hagas, podrás inspirarte.

ACUARIO (21 de enero - 19 de febrero)

Muy pocos comprenden que los Acuario disfrutáis mucho estando solos. Hay quien considera que sois los signos más tímidos, pero nada más alejado de la realidad. La verdad es que sois personas que establecéis relaciones personales muy importantes y os tomáis vuestro tiempo en hacerlo. La verdad es que siempre que tengo que afrontar un desafío, me siento mejor si un Acuario está conmigo.

Este jueves vas a tener la posibilidad de hacer una conexión más fuerte. No tengas problema en echar una mano a una persona, si lo haces, podrás intercambiar habilidades y apoyaros para lograr vuestros objetivos.

PISCIS (20 de febrero - 20 de marzo)

Siempre me he preguntado el motivo por el que la gente ve a los Piscis como personas que viven en un sueño y no son nada prácticos. La verdad es que creo que, en verdad, sí sé por qué. Cuando los astrólogos escriben vuestra predicción, han estado mucho tiempo escribiendo la del resto. Puede que vuestro signo esté dominado por dos peces que nadan a contracorriente, pero eso no quiere decir que no seáis prácticos.

Sois personas creativas, capaces de ver las cosas desde un prisma distinto. Si hoy te esfuerzas, vas a poder conseguir algo importante.

Si quieres más información, puedes consultar en nuestra sección de Horóscopo las predicciones diarias de Oscar Cainer, las predicciones mensuales de Vicente Cassanya y el Horóscopo chino, así como las compatibilidades de cada signo del Zodiaco. Y también podrás conocer las cartas astrales de alguno de los personajes más famosos del mundo.