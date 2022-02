De hobby a fuente de ingreso: la ingeniera agrónoma que aprendió su profesión en el jardín de su casa

Juana Guimarey convirtió su hobby en su principal emprendimiento, en 2015.

Antes que las primeras damas Michelle Obama y Juliana Awada pusieran de moda las huertas en las casas presidenciales, Juana Guimarey ya tenía una en su casa. Su papá se fue a vivir a Córdoba después de terminar el secundario, y mientras trabajaba en el campoaprendió cómo cultivar y mantener verduras frescas en su jardín. Y cuando ella empezó la carrera de Agronomía, tampoco creyó que el hobby heredado se convertiría en su profesión, hasta que de boca en boca empezaron a recomendar a Juanita Huertas.

El emprendimiento nació en 2015, cuando la tía le pidió ayudar para armar una huerta en su casa. De ahí surgió la idea de complementar sus estudios universitarios por la mañana con armados, mantenimientos y puestas en marcha de huertas por la tarde. “Me fui dando cuenta que no era solo un hobby, algo que hacía mientras estaba en la facultad. Era un proyecto que se podía explotar un montón y que me encantaba hacer. Dedicarse a lo que uno le guste no tiene palabras, soy una afortunada en hacer lo que amo”, dice Guimarey.

Por mes pone en marcha hasta 20 huertas nuevas y asesora dos veces al año a quienes quieren hacer el cambio de estación de los cultivos. También brinda asistencia a escuelas, comedores y restaurantes (como hizo con Roldán sobre la avenida Figueroa Alcorta) y da cursos online, una práctica que surgió en la pandemia y que le permitió hacer crecer la “comunidad huertera” en todo el país y hasta en otros continentes.

“Cada vez hay más familias que quieren tener una huerta en su casa; antes no tenían por falta de conocimiento. Así arrancaron mis ganas de empezar a compartir lo que había aprendido y que cada vez seamos más los que tenemos huertas en nuestras casas, no solo para consumir frutas de estación o verduras frescas libres de agroquímicos, sino para conectarse de nuevo con la naturaleza y así cada uno se conecta con uno mismo”, dice.

Los cursos de Juanita Huertas comenzaron en 2019





“En 2019, me animé a dar cursos, que después pasaron a ser por Zoom en la pandemia. Estuvimos grabando con una productora todos los videos, que están en la plataforma para que los asistentes los puedan ver. También hay un grupo privado en Facebook de la comunidad huertera, donde hacemos ‘vivos’ para que cada uno comparta su huerta, de esta forma nos ayudamos entre todos cuando hay dudas. Cada uno comparte los consejos que le funcionaron, porque cada huerta tiene seres vivos y no es una ciencia exacta: lo que le funcionó a uno puede no resultarle a otro”, explica la emprendedora de 28 años. Cada curso online es una clase de tres horas que cuesta $3500.

A través de su página web, también vende composteras y el plan a futuro es hacer crecer la oferta de productos. “Surgió de manera natural. No conseguía una compostera buena y mi papá logró traer una de Nueva Zelanda que es excelente y fácil de mantener. Así se nos ocurrió empezar a importarlas y vendimos todo. También hicimos delantales, pero por falta de tiempo no pudimos seguir sumando otros productos”, explica.

Para poner en marcha una huerta estándar de dos metros por uno se necesita una inversión inicial de aproximadamente $30.000. “Esto incluye los cajones para armar la huerta, el sustrato, las semillas y plantines, las plantas aromáticas y benéficas para la huerta (plantas buenas). Están incluidos los viáticos y el tiempo que suele tardar dos horas aproximadamente”, dice Guimarey.

Poner en marcha una huerta cuesta desde $30.000





La demanda mayor del emprendimiento pasa por el mantenimiento de las huertas, donde cuatro pares de manos no dan abasto. “También hay dos grandes temporadas, que son cuando se hace el cambio de estación y se renuevan los cultivos, para el otoño e invierno, y la primavera y verano. En el mientras tanto, cada familia tiene que cuidarla y regarla. No hay problemas que nos hagan consultas por WhatsApp. La idea de ofrecer los cursos online nació porque surgen muchas dudas en esta etapa”, comenta.

“Para el cambio de estación damos cursos durante una semana a un grupo de personas para ir haciéndolo de manera conjunta. La modalidad online nos permitió llegar a otros lugares y tuvimos clientes que se conectaron desde Mendoza, Villa La Angostura, Chile y Uruguay. Hubo una señora argentina que se unió desde Francia y hacía el cambio de estación inverso al nuestro”, dice.

En Instagram, la cuenta de La Juanita Huertas tiene más de 190.000 seguidores, entre los cuales se encuentran Natalia Graciano, Carla Peterson y Luis Scola. “Ayudamos a mantener las huertas de Agustina Cherri y Juana Viale, que tiene a los hijos que les gusta ayudar y se ponen a plantar y a sembrar con nosotros”, cuenta.

Dos veces al año se hacen los cambios de cultivo





Tips para poner en marcha una huerta

“Hay que buscar un lugar que tenga sol entre cinco y ocho horas por día; suministro de agua cerca, ya sea una canilla, manguera o una regadera, y es muy importante el suelo. Si no es tan bueno el suelo donde uno vive, o quiere hacer una huerta en una terraza o balcón, aconsejo comprar sustratos para darle nutrientes a las plantas para que puedan crecer. Recomiendo cultivar lo que es de estación y lo que uno más consume. Esta época es de pepino, tomate, morrón, berenjena, zapallitos redondos, calabaza, sandía, melón, y choclo dulce. Durante todo el año se puede cultivar hojas verdes, como lechuga, acelga y rúcula, y remolacha, rabanito y zanahoria.”