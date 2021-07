Los hinchas lo piden: José Cifuentes habló de su ausencia en la 'Tri'

Una de las grandes ausencias en la Selección Ecuatoriana en la última doble fecha de Eliminatorias y en la Copa América, fue la de José Cifuentes. El mediocampista de Los Ángeles FC era el único jugador con características similares a las de Moisés Caicedo, pero Gustavo Alfaro decidió no convocarlo.



'Cifu' es uno de los jugadores que más han pedido los hinchas de la 'Tri' para las siguientes fechas de Eliminatorias. El nivel que mostrado el ecuatoriano en la MLS lo ha hecho merecedor de defender la camiseta de la Selección Ecuatoriana. El jugador habló acerca de lo que significó para él no haber sido convocado.



"Lo de la selección te hace ver de una u otra manera que si no estás siendo llamado o tenido en cuenta, es porque has bajado el ritmo o el nivel en el cual venía. El no ser llamado me motivó a seguir trabajando, mejorando y ahora gracias a Dios se está dando el resultado en la cancha" dijo Cifuentes.

El ex jugador del América de Quito ha sido uno de los mejores mediocampistas de la MLS tras lograr adapartse al fútbol estadounidense. 'Cifu' ha vuelto al nivel que demostró en el Mundial sub 20 donde la 'Mini Tri' logró el tercer lugar con él como una de las grandes figuras del equipo.

José Cifuentes durante un partido de la Concachampions. Foto: Getty

¿Cuándo juega la Selección Ecuatoriana por Eliminatorias?

La CONMEBOL tiene la intención de que en septiembre se juegue una triple fecha por las Eliminatorias para recuperar unos de los partidos suspendidos en marzo por los brotes de COVID en Sudamérica. El periodista Nicolás Rivera dio a conocer que las fechas en las que jugaría la 'Tri' serían el 2 de sepetiembre como local con Paraguay, el 6 de ese mes visitará a Uruguay y cerrará como local el 10 de septiembre frente a Chile.