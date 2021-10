Hiba Abouk y el método con el que explica a su hijo que va a tener un hermanito

Hiba Abouk está viviendo una etapa muy dulce. Acaba de instalarse en París con su familia y está esperando su segundo hijo con el futbolista Achraf Akimi. La actriz, que este sábado cumple 35 años, está espléndida y ayer pudimos verla en Madrid cumpliendo con sus compromisos profesionales. Encantada con su próxima maternidad, la intérprete reveló que se encuentra "muy bien" y que está llevando el embarazo con "mucha felicidad". "Sigo haciendo mi vida normal y estoy muy contenta", añadió con una gran sonrisa, revelando que por ahora no tiene "ningún antojo reseñable".

Su aparición a finales de septiembre en la gala de clausura del Festival Internacional de Cine de San Sebastián fue reveladora por la evidencia de su segundo embarazo, sin embargo, no fue hasta el pasado 14 de octubre cuando confirmó con palabras que iba a ser madre de nuevo. Lo que no ha querido compartir es cuándo tiene previsto dar a luz y si el bebé que espera es niño o niña. Tan solo desea "que nazca sano". Para la actriz, la maternidad "es lo mejor de la vida" y disfruta de la experiencia con su marido, que esta temporada juega en el Paris Saint-Germain. "Es muy buen padre", contó, ya que Achraf Akimi se desvive por Amín, el primer hijo de la pareja, que vino al mundo el 11 de febrero de 2020.

Aunque es muy pequeño, la actriz ha comenzado a preparar al niño para la llegada de su hermanito o hermanita con este método. "Se lo estoy empezando a explicar porque ahora él es el rey de la casa. Le he comprado un muñequito para que vaya jugando, le dé el biberón y lo cuide", explicó, y no cierra la puerta a seguir ampliando la familia. "Tan numerosísima sé que no, pero eso no lo sé. Vamos a ver con este segundo y luego ya veremos".

La dulce espera de Hiba coincide con su nueva vida en París tras el fichaje de Achraf Akimi por el PSG. "Es una ciudad que me gusta mucho. Estoy muy contenta de estar allí. Mi chico está muy contento porque le está yendo muy bien y mi hijo se ha adaptado perfectamente", contó la actriz, que todavía no ha tenido ocasión de coincidir con otras WAG´s del equipo francés, como Pilar Rubio o Antonela Roccuzzo.

A nivel profesional, la intérprete triunfa con la tercera temporada de Madres, una ficción que ahora mismo casa a la perfección con su vida personal, acaba de presentar el corto Manos libres en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en noviembre tiene previsto un rodaje en Francia y a finales de año estrena una serie allí. "Tengo un fin de año movido. Mientras se pueda no hay que parar. Luego, cuando avance más el embarazo, pararé un poquito", manifestó entre risas.

