Heidi Klum no celebrará este año su famosa fiesta de Halloween

Heidi Klum credit:Bang Showbiz

Halloween es la festividad favorita de muchas celebridades, pero Heidi Klum la ha convertido en la piedra angular de su calendario social. En años anteriores la modelo había organizado eventos por todo lo alto en los que se presentaba caracterizada como Fiona, la ogresa de 'Shrek', o como una versión anciana de sí misma. Sin embargo, este fin de semana no ha planeado nada especial debido a la pandemia del coronavirus.

"Con todo lo que está pasando en el mundo ahora mismo, me parece que es demasiado pronto como para que me sienta cómoda celebrando una fiesta. Así que este año no lo haré. Me parece que demostraría una falta absoluta de sensibilidad. No quiero que nadie resulte herido solo porque nosotros queramos divertirnos a mi costa, así que no quería hacer nada", ha explicado en declaraciones al portal TooFab.

El pasado mes de octubre la top model alemana encontró una solución intermedia: aunque no pudo reunir a sus amigos famosos en un mismo lugar, sí grabó un corto terrorífico en su propia casa con ayuda de su esposo Tom Kaulitz y sus cuatro hijos, fruto de su fallido matrimonio con Seal, que contó con una producción que no tenía nada que envidiar a muchas películas de Hollywood. Por supuesto, ella se maquilló de pies a cabeza como suele hacer cada Halloween para convertirse en una especie de camaleón humano, capaz de camuflarse con las paredes de su hogar mientras huía de unas aterradoras momias.