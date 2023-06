He sido editora de belleza y este es el protector solar facial que uso a diario

Se avecina otro verano caluroso y abrasador: que no te sorprenda sin protección. Utiliza el protector solar de amplio espectro EltaMD UV Clear con SPF 46.(Foto: Amazon)

Me encanta ir al dermatólogo para realizar la revisión anual de la piel. Puedo preguntarle todas mis dudas y pedirle consejos sobre el cuidado de la piel para cualquier mancha pequeña.

A grandes rasgos, después de pasar años probando miles de productos para el cuidado de la piel, me he decantado por las opciones básicas de las marcas de calidad de farmacia.

Sin embargo, de vez en cuando, me recomiendan un producto más caro que realmente cumple con las expectativas, como el protector solar de amplio espectro EltaMD UV Clear con SPF 46, que me lo recomendó mi dermatólogo hace años y nunca he vuelto a usar otra cosa.

Además, con más de 30 000 reseñas de cinco estrellas en Amazon, parece que no soy la única que piensa que vale la pena pagar 39 dólares.

Esta crema hidratante con protector solar para el rostro de la marca EltaMD se puede usar a diario y es ideal para todos aquellos que prefieran un producto ligero que se absorba con facilidad y funcione bien bajo el maquillaje. Foto: amazon.com

Recomendada por expertos

Los dermatólogos coinciden en que es imprescindible usar protector solar todos los días y esta fórmula ligera realmente destaca del resto. Lo confirma Ellen Marmur, dermatóloga certificada por la Junta de Dermatólogos, quien prefiere el protector solar facial de EltaMD. “Es lo suficientemente suave para las personas con acné, piel seca o rosácea, pero no es grasiento para la piel grasa”, explicó.

Los compradores de Amazon han elogiado este protector solar suave y respetuoso con la piel, considerando que se trata de un “cambio en las reglas del juego” y que “vale cada centavo”.

Una reseña de cinco estrellas indicó: “Hace unos tres años que uso este protector solar... Tengo una piel propensaal acné, la rosácea y la hiperpigmentación, por lo que ha sido increíble encontrar un protector solar diseñado específicamente para no agravar esos problemas. No deja manchas blanquecinas, no tiene aroma y funciona maravillosamente bajo el maquillaje. No es mate, pero tampoco grasiento. Es una loción muy ligera, pero protege completamente mi piel. En realidad, es el mejor protector solar que he usado”.

De absorción rápida

Muchos clientes satisfechos también han señalado que la fórmula transparente no deja residuos pegajosos y es ideal para la piel propensa al acné. “Muchos de mis pacientes odian la sensación que deja un protector solar denso cuando se aplica en la piel, pero EltaMD se absorbe rápidamente y parece como si no tuvieras ningún producto”, dijo el Dr. Marmur.

Cualquier protector solar que sea casi transparente e hidrate ligeramente la piel mientras calma el enrojecimiento y la inflamación se convertirá en un abrir y cerrar de ojos en un elemento básico de tu rutina, pero lo que realmente marca la diferencia es el nivel de protección que brinda.

Ingredientes que protegen contra el sol

Y este protector solar tan aclamado ofrece protección UVA (los rayos que envejecen la piel) y UVB (los rayos que la queman) de amplio espectro, cortesía de dos ingredientes principales: el óxido de zinc y el octinoxato. Si quieres aprovechar todos los beneficios de la fórmula EltaMD pero tienes la piel seca, echa un vistazo a esta versión más hidratante que la fórmula UV Clear.

“El óxido de zinc es un mineral natural que proporciona la protección más segura y efectiva contra los rayos UV. A diferencia de los protectores solares químicos, el zinc forma una barrera física en la piel que refleja los rayos del sol. El óxido de zinc es el ingrediente más eficaz para bloquear los rayos UVA y UVB”, explicó la Dra. Marmur.

“El octinoxato bloquea los rayos UV-B, por lo que se encuentra a menudo en la lista de ingredientes de los protectores solares de venta libre. Los fabricantes también suelen usarlo en todo tipo de cosméticos y productos de cuidado personal para conservar la frescura y eficacia de los ingredientes”.

