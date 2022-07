Hayden Panettiere habló de sus adicciones: “A los 15 años empecé a tomar opiáceos”

Hayden Panettiere confesó su adicción a las pastillas y el alcohol: “A los 15, alguien de mi equipo comenzó a darme opiáceos para enfrentar las entrevistas” - Créditos: @instagram.com/haydenpanettiere

Era una de las estrellas más prometedoras de principio de siglo, pero lentamente fue perdiendo protagonismo dentro del mundo del entretenimiento. Esta semana, Hayden Panettiere habló por primera vez con la prensa a corazón abierto sobre los motivos que terminaron dinamitando su carrera y poniendo en riesgo su vida: su temprana adicción a los opiáceos y al alcohol.

“Estaba en la cima del mundo y lo arruiné” , resumió la actriz de Héroes, Scream 4 y Nashville en una sincera charla con People. En esa misma entrevista, contó que pasó muchos años luchando contra su adicción y recordó otro de los hechos que la marcaron, la profunda depresión que sintió luego de que naciera su única hija, Kaya, hace 7 años.

Para superar su problema con los opiáceos y enfrentar su depresión, la actriz comenzó una terapia exhaustiva hace un año. “Me esforcé mucho y tenía que estar dispuesta a ser increíblemente honesta” , explicó. El esfuerzo parece haber comenzado a rendir sus frutos: este año volverá a prestarle el cuerpo a su personaje más recordado y celebrado en la pantalla grande, Kirby Reed, la protagonista de Scream 4, en el próximo film de la saga de terror.

Desde siempre, Panettiere es una conocida activista por los derechos de los animales, pero este año, con las heridas propias a medio sanar, se sintió con fuerza para comenzar una nueva cruzada. Así, fundó Hoplon International, una organización benéfica que tiene como fin recaudar fondos para ayudar a los ucranianos a enfrentar los horrores de la guerra. Pero más allá de su presente lleno de actividades que la reconfortan, la actriz aclaró que el camino no fue fácil. “ Hubo muchos altibajos en mi camino hacia la sobriedad”, indicó. E indicó: “Pero no me arrepiento ni siquiera de las cosas feas que me han pasado y de las que he sido responsable. Me siento increíblemente realizada y siento que tengo una segunda oportunidad”.

La primera oportunidad se le presentó a los 11 años, cuando gracias a papeles en telenovelas y su protagónico en Remember the Titans, Panettiere se convirtió en una de las estrellas infantiles de Disney. Pero incluso antes de convertirse en la recordada “porrista” superpoderosa de Héroes, las pastillas ya formaban parte de su vida. “Alguien de mi equipo comenzó a ofrecerme ‘píldoras felices’ para animarme durante las entrevistas. Era una quinceañera y no tenía idea de que no era algo apropiado ni de qué puerta me abriría en lo que respecta a mi adicción” , rememoró.

Después de las pastillas, llegó el alcohol. “Lo que me salvó es que no podía estar drogada ni borracha trabajando en el plató”, reflexiona. En ese momento, el papel de la animadora Claire Bennet la había convertido en una de las actrices jóvenes más buscadas. Las portadas de las principales revistas para adolescentes llevaban su rostro y la exposición pública se convirtió en otro escollo. “En el set, mi parecía ordenada, pero cuando me iba del estudio, las cosas se salían de control. Y a medida que crecí, las drogas y el alcohol se convirtieron en algo sin lo que casi no podía vivir” , resumió.

Los años pasaron y la adolescente se convirtió en mujer. En 2014, interpretó otro de sus roles más festejados, el de la cantante country Juliette Barnes en la serie Nashville. Y mientras veía como su carrera tomaba nuevos bríos, quedó embarazada. Los responsables de la serie encontraron una solución: su personaje también quedaría encinta. Ahora, la actriz reconoce que las dudas y los demonios de Juliette durante esos nueve meses, eran calcados de los suyos.

Panettiere asegura no haber bebido alcohol durante el embarazo, pero un nuevo problema surgió. Después del parto, todos se complicó, cuando empezó a sentir una profunda depresión: “Solo había este color gris en mi vida”.

Acompañada por su entonces pareja y padre de su hija, Wladimir Klitschko, Jayden buscó ayuda y comenzó el tratamiento contra la depresión, pero otra vez se había vuelto adicta al alcohol. “Fueron años realmente difíciles”, resumió.

A pesar de que intentaba beber a escondidas, su dependencia con la bebida fue uno de los motivos principales por los que la relación con el padre de su hija comenzó a tambalear: “Él no quería estar cerca de mí. Y yo, a través de los opiáceos y el alcohol, lo que intentaba era sentirme feliz por un momento. Claro que después me sentía aún peor que antes. Estaba en un ciclo de autodestrucción” .

“Llegó un momento en el que tenía temblores cuando me despertaba y mi cuerpo solo podía funcionar si bebía” , explicó. Cuando en 2018 terminó Nashville, Hayden tomó una fuerte determinación: enviar a su hija a vivir a la casa de su ex, de quien a esa altura ya se había separado, en Ucrania. “Nunca tuve la sensación de querer hacerle daño a mi hija, pero no quería pasar tiempo con ella” , se sinceró. Y agregó: “Fue lo más difícil que tuve que hacer, pero quería ser una buena madre para ella, ya veces eso significa dejarlos ir”.

Su problema de adicción a la bebida empeoró y la actriz terminó siendo internada con un cuadro de ictericia. “Los médicos me dijeron que mi hígado iba a fallar. Ya no era una joven de 20 años que podía recuperarse”, recordó. Como parte de su recuperación, Panettiere ingresó a rehabilitación y estuvo internada durante ocho meses. Allí, asegura, aprendió a “superar el obstáculo”, pero recién ahora siente que volvió a tomar las riendas de su vida. “Es una elección de todos los días, y me controlo todo el tiempo. Pero estoy tan agradecida de ser parte de este mundo nuevamente ”, finalizó.