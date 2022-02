Le hackearon el WhatsApp a un diputado bonaerense y le pidieron dinero a sus contactos

Rubén Eslaiman.

El diputado bonaerense del massismo Rubén Eslaiman fue víctima de un fraude luego de que ciberdelincuentes le hackearon su Whatsapp y le pidieron dinero a sus contactos.

Tal como confirmó Diputados Bonaerenses, el hecho sucedió este lunes por la mañana y el diputado precisó: “Al hackear mi WhatsApp le escriben a todos mis contactos desde otro teléfono y le piden dinero o que quieren cambiar dólares. Hay gente que entra y le hace un giro. Ahora estoy haciendo la denuncia en la policía de la provincia de Buenos Aires”.

Cuando el legislador tomó conocimiento advirtió a sus amigos. “Me terminan de hackear el WhatsApp, se comunican a mis contactos le dicen que cambie el número y luego le piden dinero, no soy yo gracias”, según contó al medio online.

Luego, el diputado Waldo Wolf alertó a sus seguidores sobre el ciberataque. Según contó, lo habrían contactado y compartió un número de teléfono que estaría involucrado en estos delitos. “CUIDADO!! Intento de hackeo de teléfono. Me acaba de pasar. OjO. Me llamaron de este número diciendo que eran de Min. Salud para una encuesta. Me mandaron SMS y me preguntaron el número que salía. NO DÁRSELO Te hackean WhatsApp. Por favor compartir”, escribió.

El ciberataque es uno de los fraudes más replicados en los últimos meses. El modus operandi consiste en que el ciberdelincuente envía mensajes a las personas cercanas del victimario a partir de la lista de contactos que aparecen en el WhatsApp, aunque también puede pasar por medio de Instagram, y les requiere de un depósito de dinero ante una urgencia o porque necesitan cambiar dólares. Siempre están muy apurados para evitar que la víctima pueda contactarse con el verdadero dueño de ese perfil o cuenta.

Qué hacer ante una estafa de WhatsApp

Mantener la calma.

No dar nunca datos personales a través de WhatsApp a desconocidos.

No enviar contraseñas ni accesos a cuentas bancarias.

Ante cualquier duda por una posible estafa, solicitar que se contacten de forma telefónica habitual.

Si la estafa ya sucedió, dar alerta a conocidos para evitar que envíen dinero.

Recuperar rápidamente el acceso a WhatsApp.

Si se solicita un nuevo código de acceso y se carga rápido en la app, se podrá tener nuevamente el acceso.

Cambiar con rapidez las contraseñas de los accesos al mail y otros para evitar nuevos problemas.

Cómo preservar el acceso a la cuenta y cuidar la información

Según declaró Horacio Azzolin, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci), a LA NACION en 2021, durante el último año se recibían entre diez y quince reportes por día solamente de robo de cuentas de WhatsApp. A esto se suman los otros métodos que no implican suplantar al usuario, como es el caso de la estafa mencionada.

Además de la recomendación de no contestar mensajes de personas desconocidas que intentan sacar información y la posibilidad de reportar, también se sugiere configurar la privacidad de WhatsApp para que solo los contactos puedan ver la foto de perfil. Para esto hay que dirigirse a Ajustes — Cuenta — Privacidad y allí configurar la visibilidad de esa imagen.

En el caso del robo de cuentas, la mejor opción para evitarlo es activar la verificación en dos pasos. Esto se configura en Ajustes — Cuenta — Verificación en dos pasos — Activar. Ahora solo restará crear un PIN que se solicitará en caso de querer configurar la cuenta de WhatsApp en un nuevo dispositivo.