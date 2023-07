"Me gustan los desafíos", Jason Blum explica por qué nunca canceló Five Nights at Freddy's

Una de las películas que sin duda alguna está causando mucha expectativa es la que adaptará la franquicia Five Nights at Freddy's a la pantalla grande. Hoy sabemos que será una realidad, pero estuvo a nada de cancelarse.

El proyecto estuvo mucho tiempo en desarrollo y hasta se creyó que no iba a llegar a buen puerto; de hecho estuvo muy cerca de no hacerse realidad y hasta se burlaron del dueño de la compañía responsable del proyecto.

Estamos hablando de Jason Blumhouse, que en una entrevista habló de las complicaciones que aparecieron durante el desarrollo del proyecto, que casi lo llevaron a un destino triste.

A pesar de que se trataba del líder de Blumhouse Productions, las personas en la compañía se burlaron de él por empeñarse en hacer realidad la película de Five Nights at Freddy's, ya que consideraban que era algo que "nunca podría suceder".

En vez de que esto lo desanimara, Blum encontró en estos comentarios escépticos la voluntad para continuar con el proyecto y sacarlo adelante, pues, en sus palabras, realmente le "encantan los desafíos" y sirve para demostrar que la propuesta funcionaría.

Precisamente, Blumhouse Productions es conocida por sus filmes de terror de limitado presupuesto, pero que logran convertirse en un éxito, como M3GAN, Actividad Paranormal e Insidious.

En ese sentido, Blum refiere que la cinta de Five Nights at Freddy's será similar, puesto que rompe el molde una vez más.

Freddy logrará llegar a la pantalla grande gracias a la perseverancia de Jason Blum

"Me encantan las películas de terror porque las personas que hacen películas de terror todavía están un poco marginadas en Hollywood. Por ejemplo, se nos considera inferiores, aunque Get Out los hizo un poco más geniales. Todavía no somos los chicos geniales ni por asomo... por eso también me encanta el terror: me encanta ser el perdedor y superar algo. ¿A quién no?", expresó Blum en una entrevista con IGN.

Dar con el guion de la película tomó "6 o 7 años", pero al final se logró y el creativo se dijo "extremadamente orgulloso" del proyecto que hizo junto con el creador de la serie de terror, Scott Cawthon.

La película de Five Nights at Freddy's está en desarrollo y se estrenará el 27 de octubre de 2023. Puedes encontrar más noticias relacionadas con esta serie si visitas esta página.

