Guerra Rusia-Ucrania, en vivo: últimas noticias del conflicto y el minuto a minuto

Boris Johnson relató la amenaza que recibió de Putin antes de lanzar la invasión sobre Ucrania

04:01 Un alto general de la OTAN no descartó un enfrentamiento con Rusia

El presidente del Comité Militar de la OTAN, Rob Bauer, afirmó que la alianza militar está “lista” para una confrontación directa con Rusia, en medio del contexto de la guerra en Ucrania.

Tropas belgas patrullan la sede de la OTAN en Bruselas

Bauer, un almirante de la Marina Real de los Países Bajos, dijo a un canal de televisión portugués, RTP, que la OTAN se centra en el rearme. Aseveró que los objetivos estratégicos del presidente ruso, Vladimir Putin , van más allá de Ucrania y posiblemente podrían expandirse a los países vecinos.

El funcionario, quien defiende la “economía de guerra en tiempos de paz”, agregó que es importante que las naciones de la OTAN orienten la producción industrial civil hacia objetivos militares”, según citó Newsweek.

03:41 Erdogan defendió la compra de armamento ruso

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, describió sus relaciones con el presidente ruso Vladimir Putin y entre los dos países en general como honestas y basadas en la confianza, según consignó la agencia TASS.

Erdogan conserva una buena relación con Putin. - Créditos: @HANDOUT

“Tenemos respeto y confianza en las relaciones con Rusia. Y mis relaciones con el señor Putin se basan en la honestidad. Y todas nuestras solicitudes sobre Tatarstán, Daguestán y estas regiones son respondidas”, dijo en una reunión con los jóvenes el domingo, que fue televisado por el canal TRT.

Según el presidente turco, “hubo muchas amenazas” de otros países “en relación con la compra de sistemas [rusos] S-400″. “Pero hemos comprado S-400. Y ahora los tenemos”, dijo.

Y, al mismo tiempo, apuntó contra Estados Unidos, y se refiri{o a los suministros de aviones de combate F-16 y F-35. Prometieron aviones F-jet pero rompieron su palabra. Pagamos unos 1.400 millones de dólares estadounidenses, pero ustedes no nos los están dando. Si no lo hacen, tendrá su precio”, aseveró.

02:30 Boris Johnson reveló una impactante amenaza de Putin

El exprimer ministro británico Boris Johnson contó en un documental de la BBC que el presidente ruso Vladimir Putin lo “amenazó en cierta forma” antes de la invasión a Ucrania al decirle que “un misil tomaría minuto”.

Johnson reapareció -tras dejar el cargo en septiembre- para dar detalles de sus diálogos con Putin en un programa especial de la cadena británica que ahonda en las conversaciones que el líder ruso ha tenido con líderes occidentales en el contexto de la guerra en Ucrania.

El exprimer ministro británico Boris Johnson. (Peter Nicholls/Pool via AP)

En el documental de tres partes, cuyo primer episodio se difundirá este lunes por la noche en BBC Two, el exjefe del gobierno británico relató sobre su “muy larga” y “extraordinaria” conversación telefónica con el presidente ruso tras su visita a Kiev a inicios de febrero del año pasado.

En ese entonces Vladimir Putin afirmaba que no tenía intenciones de invadir a su vecino ucraniano, pese al flujo masivo de militares rusos hacia las regiones fronterizas.

Boris Johnson, según señaló, le advirtió sobre las fuertes sanciones que tomarían los occidentales si lo hacía. Entonces, Johnson afirmó que Putin le dijo: “ Boris, usted dice que Ucrania no se unirá a la OTAN tan pronto. “¿Qué quiere decir con ‘tan pronto’?”.

”Pues que no va a unirse a la OTAN en un futuro cercano, usted lo sabe muy bien”, respondió el exdirigente británico, que apoya desde el inicio a la gestión de Volodimir Zelensky.

”En un momento dado, me amenazó en cierta forma y dijo: “Boris, yo no quiero hacerle daño, pero con un misil, eso tardaría un minuto o algo así ”, añadió Boris Johnson.

Según Johnson, Putin lo amenazó con un ataque de misil. - Créditos: @Mikhail Klimentyev

”Pienso que teniendo en cuenta el tono relajado con el que hablaba, y la indiferencia que parecía tener, él no tomaba en cuenta mis tentativas de llevarlo a negociar”, agregó el exdirigente británico. Johnson dejó el cargo en septiembre en medio de escándalos.

En el documental, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, cuenta como se molestó con la actitud de los occidentales entonces. ”Si ustedes saben que mañana Rusia invadirá a Ucrania, “¿por qué no me ofrecen hoy lo necesario para detenerlo? Si no pueden, entonces deténgalo ustedes mismos”, aseveró.

01:02 Reclaman a Corea del Sur que apoye a Ucrania

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, pidió a Corea del Sur “aumentar” la ayuda militar para Ucrania, y solicitó que que reconsidere su política de no exportar armas a países en conflicto.

Stoltenberg está en Seúl como parte de la primera parada de su gira por Asia, que además lo llevará a Japón, cuyo objetivo es fortalecer lazos con los aliados democráticos de la región de cara al conflicto de Ucrania y a la creciente competencia desde China. Sostuvo una reunión con altos funcionarios surcoreanos el domingo y el lunes instó a Seúl a hacer más para ayudar a Kiev. Argumentó que había una “necesidad urgente de más munición”.

El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, Europa Press

Señaló que países como Alemania o Noruega, que tienen “políticas de larga data de no exportar armas a países en conflicto”, han revisado esa medida luego de la invasión rusa de Ucrania en febrero del año pasado.

”Si creemos en la libertad y la democracia, si no queremos que las autocracias y totalitarismos ganen, entonces se necesitan armas”, dijo desde el Instituto Chey de Seúl.

Corea del Sur es un exportador de armas cada vez más importante en el mundo y recientemente ha firmado acuerdos para vender cientos de tanques a países europeos, entre ellos Polonia, miembro de la OTAN. Sin embargo, la ley surcoreana prohíbe exportar armas a países que tienen un conflicto activo, lo que ha hecho más difícil para Seúl proveer armas directamente a Kiev, pese a que actualmente provee asistencia no letal y humanitaria.

00:15 Ucrania encargó drones de reconocimiento

El ministerio de Defensa de Ucrania encargó 105 drones de reconocimiento Vector a la empresa alemana Quantum-Systems GmbH. Según el anuncio de la empresa, el suministro será financiado por el gobierno alemán, informó la agencia ucraniana Ukrinform.

”Quantum-Systems GmbH anuncia la solicitud de 105 drones de reconocimiento adicionales con larga duración de vuelo del tipo Vector para el apoyo de las Fuerzas Armadas de Ucrania, financiados por el gobierno alemán”, dijo la compañía. Kiev ya había pedido 33 unidades en agosto.