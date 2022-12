Grupo armado secuestra camión de Harry Styles, durante gira en Brasil

El cantante británico, Harry Styles, uno de las estrellas más mediáticas del momento, no ha pasado desapercibido durante su gira por Brasil, por todos sus fans, pero tampoco, por los grupos criminales. De acuerdo con medios brasileños, el camión de la gira de Styles fue secuestrado por sujetos armados brasileños.

Según el reporte, el suceso ocurrió este viernes cuando el vehículo se dirigía hacia el sur por la carretera BR-116 de Sao Paulo a la ciudad de Curitiba. Tres que portaban armas de fuego alcanzaron el camión a media ruta, lo obligaron a detenerse y luego se lo robaron junto con todo el equipo que llevaba dentro, confirmó la policía local.

Actualmente, Styles se encuentra dando presentaciones en Brasil como parte de su gira ‘Love On Tour’. El cantante británico tocó en Río de Janeiro el jueves por la noche y este 10 de diciembre dará un concierto en la ciudad de Curitiba. Según información de Forbes, el equipo técnico y de producción estaba siendo trasladado por tierra, mientras que el cantante y su crew se transportaban en avión.

El camión robado era conducido por un miembro del staff de la estrella de No te preocupes cariño. De acuerdo con la información de la policía, el conductor fue dominado por los tres delincuentes, que aún no han sido localizados tras darse a la fuga con el camión.

El representante de Styles dijo que el vehículo robado también portaba artículos de la gira que iban a ser puestos a la venta en los próximos conciertos. El ex integrante de One Direction no ha hecho ningún comentario sobre el incidente ni de cómo esto afecta al desarrollo de la gira por Brasil.

Afortunadamente, las únicas pérdidas en el robo fueron materiales, pues nadie salió herido. Además de su paso por Curitiba, Styles todavía tiene dos otros dos shows programados en Brasil. El próximo lunes y el martes se presentará la ciudad de São Paulo.

Nota original de Tomatazos.

VIDEO RELACIONADO: Entrevista a Carla Gugino y su serie "Leopard Skin"