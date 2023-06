Global Barbie Tour llegará a California con Margot Robbie y Ryan Gosling

Barbie es uno de los personajes clásicos más queridos por todas las generaciones en donde tanto sus miles de productos así como sus diversas películas han formado parte de la infancia de muchas personas y con el estreno de su filme en live-action a poco más de un mes las sorpresas no han dejado de llegar.

En los avisos más recientes de la cuenta oficial “Barbie The Movie” dio a conocer que tanto Margot Robbie (quien interpreta a Barbie) y Ryan Gosling (que interpreta a Ken) darán un increíble tour mundial en el que visitarán diversos países.

Entre las primeras ciudades que el "Global Barbie Tour" visitará se encuentran Los Ángeles y New York, para después dirigirse a Toronto, Canadá; Sydney, Australia; Seúl, Corea del Sur; CDMX, México; Berlín, Alemania y Londres, Inglaterra.

"Adivinen qué fans de Barbie, no tienen que ir a Barbieland para pasar el rato con Barbie y Ken ". comentó Margot Robbie en la publicación de Instagram en donde también le preguntó a su co-estrella si llevaría sus patines, a lo que Gosling le respondió “Sabes que no puedo patinar en la vida real”.

Aseguran que este será el “mejor tour de todos”; cabe destacar que hasta este momento no se ha dado a conocer las fechas o lugares que serán visitados, por lo que quienes están interesados en formar parte de estos eventos deberán de estar atentos a las redes sociales de la película

