Gisela recuerda su romance con David Bustamante en OT: 'Teníamos las hormonas revolucionadas'

Mucho se ha hablado de aquella primera edición de Operación Triunfo que hizo historia en la televisión y sigue siendo recordada con nostalgia por todos los que la siguieron. Rosa, Chenoa, David Bisbal, Geno, Manu Tenorio o Natalia son algunos de los concursantes que participaron en 2001 en el concurso que, más de 20 años después, continúa dando que hablar. Gisela, que participó en el talent de TVE, ha recordado el romance que mantuvo con David Bustamante dentro de la academia.

VER GALERÍA

Gisela y David Bustamante

¡Vuelve Fórmula Abierta! Estos son los nuevos triunfitos del grupo que prepara gira musical

Gisela ha recordado que durante su participación en el concurso pasó algo con un triunfito. En aquel momento fue un rumor muy extendido, pero los protagonistas nunca llegaron a confirmarlo. Hasta ahora. El nombre que ha salido a la palestra, y que la propia cantante ha dado, es el de David Bustamante. La artista catalana ha contado que todo empezó como "un tonteo" entre los dos: "Lo hemos negado desde siempre porque no queríamos que la gente nos conociera por esta relación, sino por lo que es nuestra profesión. Pasaron cosas porque éramos chicos muy jóvenes con las hormonas revolucionadas", ha confesado en El Circ de 8tv.

VER GALERÍA

Concursantes Operación Triunfo

El cariñoso reencuentro de Rosa López, Geno Machado y Verónica Romero en medio de la polémica con Chenoa

Lo que en su día fue un entendimiento es ya agua pasada. Y es que,actualmente Gisela y David Bustamante no mantienen el contacto: "Ahora no tenemos ningún tipo de relación",ha explicado. "Si le veo lo abrazo, pero no es amigo mío", ha reconocido. La artista catalana también ha recordado la historia de amor que vivieron David Bisbal y Chenoa durante el talent show: "Somos cómplices de ese amor y tampoco querían hacer daño a nadie", se sinceraba la artista.

VER GALERÍA

Los Davices y Gisela

Una nueva pareja de triunfitos sale a la luz 15 años después... y ni te imaginas quiénes son

Cabe destacar que de aquella edición de Operación Triunfo surgieron varias parejas. Además de este romance y de la relación ya conocida entre David Bisbal y Chenoa, en 2016 se desvelaba la que vivieron Verónica Romero y Àlex Casademunt -el cantante falleció a sus 39 años, en marzo de 2021, a causa de un accidente de tráfico en Mataró-, y unas semanas más tarde se desvelaba que Mireia Montávez y Alejandro Parreño también estuvieron juntos dos años. Cabe destacar que el amor entre estos dos últimos surgió fuera de la academia, concretamente durante la gira de OT, tal y como reconoció la catalana.