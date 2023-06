Gerardo Martino: “Hablamos con Leo Messi y Sergio Busquets para competir”

Inter Miami confirmó la llegada de su nuevo entrenador para lo que resta de la Major League Soccer como la competencia en la US Open Cup. Gerardo Martino fue presentado oficialmente y en la conferencia de prensa destacó que Lionel Messi y Sergio Busquets llegan para competir y explicó cuáles serán los objetivos.

El experimentado director técnico habló ante los micrófonos este jueves 29 de junio, y lo hizo con la compañía de Chris Henderson, director deportivo de la franquicia de Florida. Será su segunda experiencia en Estados Unidos, tras su etapa por la Selección de México, luego de haber dirigido a Atlanta United.

“Aquellos que estamos acostumbrados a competir permanentemente, podemos estar en diferentes lugares y la forma que llevamos esta carrera es una sola. Cuando hablamos con Leo, ayer hablé con Sergio, hablamos de venir a tener suceso, a competir bien. Esto nos pasa a nivel personal”, manifestó el rosarino.

Desplázate para continuar viendo el contenido. Anuncio PUBLICIDAD

En esa línea, afirmó: “A veces se asocia a Estados Unidos, Miami, con vacaciones. No es eso. Queremos competir. Son campeones del mundo, campeones de la liga española. No son futbolistas que no van a venir a competir. No se van a dar ese lujo porque lo llevan en la sangre y es lo que venimos a hacer”.

En tanto, indicó cuál será la búsqueda. “En 2023 hay lindos desafíos. Uno es ver si podemos llegar a posiciones de playoffs. Hoy se ve como algo lejano, pero mientras tengamos posibilidades no podemos dejar de intentarlo. La copa nos tiene en una posición privilegiada (US Open Cup) y hay un nuevo torneo que nos genera ilusión (Copa de la Liga)”, dijo.

Y puntualizó: “Es lo que tenemos en 2023 en la parte de competencia. Y tenemos un gran desafío de armar el equipo definitivo de este momento y el inicio de la temporada 2024. Para tener el equipo que va a representar a Inter de Miami”. Hoy en la MLS le quedan 16 partidos por disputar y tiene la necesidad de salir del fondo en la Conferencia Este.

Además, contó por qué aceptó la propuesta: “Me pareció atractiva esta oportunidad, porque aprendí a que me gustase la liga por lo que viví en Atlanta. Uno se queda con grandes momentos y tienen el sueño de replicarlo en otro lugar. Soy un enamorado de la MLS, de la forma de competir y evolución de los equipos. Inter me dio la oportunidad”.

Por último, el Tata pidió paciencia. “La gente siempre reclama resultados inmediatos. Las circunstancias son las que son. Hoy tenemos, como les dije a los futbolistas, tenemos un problema. Venimos a ser parte del problema. Esperamos pronto ser pate de la solución. Tenemos expectativas. Sí, necesitamos un tiempo”, cerró Martino.

Foto: MARCO BELLO/AFP via Getty Images