Georgina Rodríguez y su punzante mensaje a Cristiano Ronaldo: “hoy tu amigo y entrenador decidió mal”

Georgina Rodríguez defendió a Cristiano Ronaldo por no iniciar como titular ante Marruecos en la Copa del Mundo de Qatar 2022 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP via Getty Images)

Georgina Rodríguez no se guardó nada tras la caída de Portugal contra Marruecos en los cuartos de final de Qatar 2022. Quizá sea la última vez que se vea a Cristiano Ronaldo vistiendo la camiseta portuguesa en un Mundial. El tiempo lo dirá. Por lo pronto, el conjunto portugués se va de Qatar con las manos vacías. Nadie lo veía venir, ni el aficionado marroquí más optimista. De ese modo, Ronaldo ha sellado su participación en la justa internacional con derrota. Las lágrimas del jugador al término del partido eran desgarradoras.

El delantero lusitano ingresó al terreno de juego cuando su equipo ya iba en desventaja por un gol. Al minuto 51, Cristiano y Cancelo saltaron al terreno de juego para sustituir a Rubén Neves y Raphael Guerreiro. Ya era muy tarde. Fernando Santos, entrenador de Portugal, decidió que Gonçalo Ramos sería el titular contra la escuadra africana; en los octavos de final, el futbolista de 21 años de edad, marcó hat-trick frente a Suiza. Luego, nada pudo cambiar el destino, ese que decidió que los Leones del Atlas pasaban a semifinal.

Georgina Rodriguez exploto contra el DT de Portugal en Qatar 2022 (Foto: Instagram/ @georginagio)

En ese sentido, Georgina Rodríguez, esposa del delantero y madre de sus hijos, arremetió contra el director técnico del conjunto luso. A través de sus redes sociales, la figura mediática escribió sobre la molestia que tenía con el entrenador por no usar de inicio al astro portugués: “Hoy tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo al que tantas palabras de admiración y respeto tienes. El mismo que, al meterte en el juego, vio cómo cambió todo, pero ya era muy tarde. No se puede subestimar al mejor jugador del mundo, su arma más poderosa”, escribió.

No es la primera vez que lo hace, ya que en octavos, la modelo también se lanzó contra el timonel. “Qué pena no haber podido disfrutar del mejor jugador del mundo durante los 90 minutos. La afición no ha parado de reclamarte y gritar tu nombre. Ojalá que Dios y tu querido amigo Fernando sigan de la mano y nos hagan vibrar una noche más”, se leía en una publicación a través de Instagram.

Georgina Rodríguez viendo el partido entre Portugal y Suiza en Qatar 2022 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP via Getty Images)

