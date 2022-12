Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, habló de “traición” y apuntó contra el DT de Portugal: “Te subestimó”

El furioso descargo de Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, luego de la eliminación de Portugal (AP Foto/Luca Bruno)

Después de la eliminación de Portugal ante Marruecos en cuartos de final del Mundial 2022, Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, explotó contra el entrenador. En su historia de Instagram, la modelo cruzó directamente a Fernando Santos y lo criticó por el poco tiempo de juego que le dio al “Bicho” en el último encuentro.

Los mejores memes por la eliminación de Portugal ante Marruecos en el Mundial

La Copa del Mundo en Qatar dio una serie de sorpresas en distintas rondas. Luego de eliminaciones fuertes en fases de grupos y octavos, Marruecos llegó a los cuartos de final como la gran revelación del torneo. Después de avanzar en primer lugar en la zona que compartió con Croacia, Bélgica y Canadá, el equipo de Walid Regragui aguantó el 0-0 ante España y lo eliminó por penales en octavos de final.

En el camino del equipo africano se cruzó Portugal, que venía de triunfar con un cómodo 6-1 ante Suiza y se había consolidado como candidato. A pesar del plantel de estrellas y de ser el que parecía tener mejores chances, el resultado no fue el esperado.

El cuadro de Regragui le planteó un partido incómodo a los lusos y consiguió la diferencia gracias al cabezazo de Youssef En-Nesyri minutos antes de que finalizara el primer tiempo. En la segunda mitad, el equipo europeo intentó conseguir el empate, pero no pudo marcar el tan ansiado gol.

Sorprendió a muchos que Cristiano Ronaldo comenzó en el banco de suplentes por segunda ocasión consecutiva. El ganador de cinco ediciones del Balón de Oro había ingresado poco más de 20 minutos en el triunfo ante Suiza. Para este partido, el entrenador Fernando Santos recién lo hizo saltar al campo de juego a los 5 minutos del complemento y cuando Portugal ya se encontraba en desventaja.

Rompió el silencio el jugador llamado “bobo” por Lionel Messi: “Me dijo palabras irrespetuosas”

Después de la derrota y de que el exdelantero del Manchester United se retirara con lágrimas en su rostro, Georgina Rodríguez estalló contra el director técnico y defendió a su marido. El canal elegido para manifestar el descontento fue una historia de Instagram en la que publicó una foto de su pareja y debajo dio su opinión.

Continuar leyendo la historia

“Hoy tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo para el que tantas palabras de admiración y respeto tienes. El mismo que al meterte en el juego vio cómo cambió todo, pero ya era tarde”, comenzó el descargo de la modelo.

El duro descargo de Georgina Rodríguez en defensa de Cristiano Ronaldo y contra Fernando Santos - Créditos: @Instagram @georginagio

En esa misma línea, opinó que no se valoró la calidad de Cristiano y que indefectiblemente eso llevó a la eliminación: “No se puede subestimar al mejor jugador del mundo, su arma más poderosa. Tampoco se puede sacar la cara por alguien que no lo merece”.

Por último, cerró el descargo con la conclusión de que esto es un aprendizaje, en lo que pareció ser una indirecta sobre la relación de Ronaldo con Fernando Santos. “Hoy no hemos perdido, hemos aprendido. Te admiramos”, expresó Giorgina.

El sentido posteo de Neymar tras la eliminación de Brasil: “Estoy destrozado psicológicamente”

Esta declaración a través de redes sociales forma parte de las primeras repercusiones tras la eliminación de Portugal, junto con las polémicas declaraciones de Pepe y Bruno Fernandes, que involucraron a la Argentina.