Georgina Rodríguez, la novia de Cristiano, dispara contra Fernando Santos

El sueño de la Selección de Portugal, y especialmente de Cristiano Ronaldo por tratarse de su última participación en una Copa Mundial, se terminó este sábado con la impactante derrota por 1-0 a manos de Marruecos en el marco de los cuartos de final.

El panorama de CR7 comenzó a nublarse desde que fuera suplente en los octavos ante Suiza y desde que se instalaran versiones de una amenaza del propio futbolista de abandonar la concentración tras enterarse de que volvería a sentarse en el banco para el cruce contra los africanos.

Tanto el entrenador, Fernando Santos, como el delantero, desmintieron posteriormente esta especulación y finalmente el ex Real Madrid y Juventus no partió desde el arranque ante los marroquíes: ingresó a los 5 minutos del segundo tiempo en lugar de Rubén Neves.

La que no pudo ocultar su fastidio fue la novia de Cristiano, Georgina Rodríguez, quien con un filoso texto en las stories de su Instagram oficial se mostró en contra del técnico luso.

"Hoy, tu amigo y entrenador decidió mal", empezó la nacida en Argentina, en su escrito en español. "Ese amigo para el que tantas palabras de admiración y respeto tienes. El mismo que al meterte en el juego, vio cómo cambió todo, pero ya era tarde", continuó.

Y con elogios, la nacionalizada española dijo: "No se puede subestimar al mejor jugador del mundo, tu arma más poderosa. Tampoco se puede sacar la cara por alguien que no lo merece. La vida nos da lecciones. Hoy no hemos perdido, hemos aprendido. @Cristiano. Te admiramos".

Foto: David Ramos - FIFA/FIFA via Getty Images