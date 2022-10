“La gente no tiene claro qué es el racismo”: Tenoch Huerta nos cuenta sobre el orgullo de ser prietos y el futuro de México

Tenoch Huerta tiene algo bien claro: a pesar de su fama y cada vez conseguir más papeles en Hollywood, no dejará su lucha por la igualdad en México.

Desde hace unos años, cuando el actor de 41 años comenzó a volverse más popular y a adquirir una plataforma más grande, él aprovechó esa enorme oportunidad para poner los reflectores en una situación que pareciera estar normalizada en nuestro país: el racismo.

Pero como Tenoch dice, no es un racismo segregacionista como el que abunda en Estados Unidos, que consiste en la separación sistemática de distintos grupos raciales), sino que en México, el problema es el racismo integracionista, el cual -en sus palabras- borra la identidad (lenguas originarias, vestimentas, tradiciones, etc).

Ya tiene tiempo que él forma parte de Poder Prieto, una colectiva que busca cambiar las narrativas y prácticas racistas normalizadas en la sociedad y en la industria del entretenimiento, pero ahora, Tenoch Huerta está por publicar Orgullo Prieto, un libro con el cual busca enviar su mensaje antirracista de una forma más íntima, a través de anécdotas y experiencias personales.

Orgullo Prieto, de la editorial Penguin Random House, estará disponible en todas las librerías de México este 24 de octubre en tu formato favorito: impreso, digital y hasta audiolibro.

En Animal MX nos echamos una platicda con Tenoch sobre su libro y lo que buscar conseguir con él, además cómo maneja el odio en redes sociales y lo que espera del futuro en México.

Tenoch Huerta nos contó sobre la importancia de su libro, 'Orgullo Prieto'. Foto: Ethan Murillo

¿Qué podemos esperar de Orgullo Prieto?

“Es un libro que habla de racismo y de antirracismo, pero lo hace de una manera muy ligera y muy accesible y muy fácil de entender, porque tiene un tono ligero, repleto de un montón de anécdotas.

“Trae muchas otras cosas que se tienen que explicar, porque si no no vas a entender de qué estamos hablando, pero no porque se tengan que explicar significa que sea engorroso o pesado ni nada. Además, aunque es accesible, no significa que sea superficial porque tiene toda la profundidad y sensibilidad que merece el tema“.

El título, Orgullo Prieto, ¿de dónde nace?

“Viene del orgullo de ser prietos, el dejar de sentir vergüenza de ser quienes somos y empezar a sentirnos bien. Entonces es una es una acción afirmativa, es una manera de decir «estos somos y está bien, nunca hubo nada malo en nosotros»”.

¿Por qué es importante hablar de este tema?

“En México, la gente no tiene claro qué es el racismo y cómo se manifiesta. El racismo mexicano, al ser integracionista, nos mete a todos en la misma burbuja o ‘categoría racial’, que es el del mestizo y desde ahí, como todos somos iguales, entonces se borran las diferencias.

“Pero este racismo ocasiona que, para poder ser mestizo, tienes que olvidar tu lengua, tu lengua indígena, tienes que dejar tu vestimenta y te tienes que vestir con la moda occidental, tienes que hacerte de sus usos y costumbres, de sus sistemas de validación, entonces te borra tu identidad, no respeta tu identidad.

“Como es racismo integracionista, y en teoría todos somos mestizos, no te das cuenta, no hay manera de detectarlo a diferencia del racismo norteamericano que es segregacionista y divide por grupos étnicos, entonces ahí está claro, quién es quién.

“Entonces es importante hablar del tema por el desconocimiento que hay y porque la gente no lo tiene claro, aunque creo que hay miembros de la élite, que deliberadamente se están haciendo pendejos y quieren negarlo de manera sistemática.

“Espero que este libro pueda pueda llegar a los morritos, morritas y morrites, que lo lean y lo entiendan, que empiecen a cuestionarse y empiecen a reflexionarlo. Mi generación ya hizo un cagadero, pero confío en los morros porque lo están haciendo muy bien y hasta el pinche lenguaje está revolucionando. Imagínate lo cabrones que están”.

'Orgullo Prieto' estará disponible a partir del 24 de octubre. Foto: Ethan Murillo.

¿Cómo lidias con el odio que recibes por el mensaje que das?

“Lo que pasa es que no me están atacando a mí, están atacando a lo que represento y lo que represento les da miedo, entonces están hablando desde el miedo y están hablando desde la tripa y están hablando contra el mensaje.

“Imagínate que te dijeron que si le chingas y te esfuerza vas a llegar bien lejos en la vida, pero de repente llega un pinche prieto, que se supone que está para servirte, y te mira los ojos para decirte «no carnal solo naciste con el color y en el lugar indicado».

“No es lo mismo correr el maratón a partir del kilómetro 20, que correrlo en el kilómetro cero o, en el caso de muchísima gente, ni siquiera enterarse que hay una carrera.

“Hay un sistema del que tú no eres culpable, pero que tú y todos sostenemos, pero que vamos a cambiarlo y yo creo que eso es lo que los está asustando. Creo que de ahí vienen muchas de las críticas y muchos de los ataques”.

Cuando envejezcas, ¿qué esperas haber logrado en tu vida?

“La verdad lo que espero en mi vida, pues es vivir bien. Estar bien y ya, o sea, he pensado en mi retiro.

“Yo sería muy feliz siendo un viejito panzón, vendiendo micheladas y jugando dominó con mis compas, con unos pinches bocinones escuchando corridos bien tumbados y saber que mis hijas, con todo el amor, educación y todo lo que les he dado, vivan la vida lo mejor que puedan.

“Honestamente esa es mi idea, si yo termino mis últimos años así yo sería muy feliz. Ah… y que quemen mis películas“.

¿Y qué te gustaría decirle a las nuevas generaciones?

“Sigan morros, quémenlo todo, destrúyanlo todo y construyan el mundo que merecen. Lo están haciendo muy bien, no le hagan caso a los pinches viejos rancios como yo, de mi generación generación de concreto que decimos: «ay, pinche generación de cristal».

“Ustedes lo están haciendo muy cabrón, están cambiando todo ustedes y nos ayudaron a recuperar la capacidad de indignación, la capacidad de enojo, la capacidad de cambio, porque estábamos adormecidos y ustedes vinieron a sacudirnos.

“Por favor, sigan así y cuando se vuelvan viejos rancios como yo, háganse a la verga y dejen que las nuevas generaciones vengan y vuelvan a quemar todo y vuelvan a destruir todo y vuelvan a construir un mundo diferente”.

