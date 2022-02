Gamero: “Ganamos bien, pero nos hace falta tranquilidad en la toma de decisiones”

Millonarios, a pesar del corto resultado en la victoria ante Unión Magdalena este domingo, recuperó sensaciones de lo mostrado en la temporada pasada. A partir de esto, Alberto Gamero comentó sus sensaciones sobre lo ocurrido en El Campín, de Bogotá.

El samario quedó satisfecho con el resultado, pero se vio preocupado por la falta de definición en el conjunto Embajador.

“Hoy utilizamos un tridente de volantes ‘10’. Sabíamos que Unión iba a tener un bloque medio-bajo y que iba a defendernos por los costados. Maca, Sosa y Ruíz se repartieron por el centro y fabricaron varias jugadas entre ellos para poder entrar y romper la defensa por ese lado”, aseguró de inicio el técnico.

“Unión estuvo muy bien parado en la cancha. Tuvimos oportunidades, generamos juego y en el arco fue muy importante su arquero, pero siento que ganamos bien”, añadió.

Sobre la falta de gol el estratega comentó: “La preocupación es cuando no generemos. Hoy Herazo tiene un mano a mano y lo erra, pero siento que llegamos, pero a veces la toma de decisiones es una toma personal. Nos hace falta ubicación y tranquilidad”.

“En estos últimos partidos llegamos más de 50 veces y no la metemos, pero lo que le digo a mis jugadores es que no pierdan la convicción y la fe de lo que están haciendo. Arnoldo (Iguarán) está hablado y entrará nuevamente a Millonarios para darle confianza a nuestros delanteros”, agregó sobre el tema.

Sobre el regreso de varios jugadores mencionó: “Este es un equipo que tiene la misma defensa y hemos tratado darle la continuidad a un grupo. La vuelta de Román y de Vargas ha sido importante y la titularidad de Sosa es para darle la tranquilidad y para que se sienta acompañado en su proceso de adaptación.

Finalmente confirmó que no llevará a la mayoría de sus titulares para el duelo amistoso ante Emelec: “En Ecuador le daré minutos a los jugadores que no han tenido la oportunidad de actuar y jugadores como Llinás, Vega, Maca y Herazo no viajarán para tenerlos recuperados de cara al duelo ante Deportivo Cali”.

Foto: Dimayor