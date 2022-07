El fuerte exabrupto de Leandro Santoro por la renuncia de Martín Guzmán: “Me cayó para el o...”

El diputado de Frente de Todos, Leandro Santoro, disparó contra el exministro de Economía, Martín Guzmán, luego de que este decidiera dar un paso al costado del gabiente

El diputado del Frente de Todos Leandro Santoro cargó contra el exministro de Economía Martín Guzmán tras su salida del gabinete y se valió de un exabrupto para graficar cómo se tomó la noticia. “La verdad, me cayó para el orto”, dijo sin tapujos Santoro durante una entrevista televisiva.

A cinco días de la renuncia del también economista, Santoro brindó su opinión con respecto a la vacancia del puesto y en principio se limitó a decir: “Casi digo una barbaridad”. Sin embargo, segundos después decidió por sincerarse. “La verdad, me cayó para el orto. ¿Cómo me va a caer? Es así”.

En esa línea, consideró que la decisión de Guzmán de apartarse de la cartera económica no fue más que una “irresponsabilidad”. “Era un tipo que no me parecía muy irresponsable”, lamentó el legislador y agregó: “No se deja un país sin equipo económico, en medio de un fin de semana y sin avisar”.

Reivindicó luego la predisposición del presidente Alberto Fernández a brindarle su apoyo cuando, desde el ala cristinista, el exministro era bombardeado una y otra vez con críticas y reproches sobre su gestión: “Él lo recontra apoyo”. Para Santoro, la actitud de Guzmán no fue más que una “chiquilinada”.

“¿Cómo vas a renunciar después de un acto de Cristina [Kirchner]?”, lo cruzó -durante la aparición de la vicepresidenta en Ensenada, el exministro publicó una carta de cuatro hojas en la que ratificó su apartamiento del Gobierno. “Esto habla de como esta el sistema político argentino”, reflexionó el diputado oficialista.

El diputado Leandro Santoro cruzo al exministro Martín Guzmán tras su salida del Ministerio de Economía

“El nivel de irresponsabilidad de los actores es enorme”, sostuvo sin dar nombres más que el del antecesor de Silvina Batakis. “Yo trato de defender a los míos para la verdad lo veo en todos”, reveló a continuación y aprovechó también para hacer un mea culpa: “Seguramente, yo también tenga que ver con todo esto”.

Profundizando su autocrítica, dijo no tener intenciones de “ponerse en un lugar ajeno a eso”. En resumen, Santoro insistió en que lo que está ocurriendo dentro de la escena política “no es normal” y volvió a centrarse en la figura del exministro de Economía. “Pudo haber sentido que su ciclo estaba terminado”, remarcó.

Pero desestimó luego: “Lo que hubiese correspondido de ser así era hablar con el Presidente para que pueda preparar la transición y mandar un mensaje a los mercados. No se hace el chiste de mandar el tuit cuando está hablando la vicepresidenta para echarle nafta al fuego”.

“Es una locura. Pero bueno, así está todo. Hay que tratar de parar la pelota y entender que las personas no somos tan importantes, como diría Pablito Lescano (líder del grupo Damas Gratis”, consideró Santoro para terminar con el diálogo en C5N mirando a cámara y advirtiendo: “Que nadie se crea tan importante”.

El anuncio de Guzmán en redes sociales

El sábado, y como remarcaba el mismo Santoro, el economista decidió confirmar que daba un paso al costado de la administración Fernández mientras Fernández de Kirchner disertaba en la ciudad bonaerense en el marco de un acto en homenaje a Juan Domingo Perón.

Con una carta, que hizo pública en Twitter el saliente funcionario agradeció a Alberto Fernández su apoyo. “Con la profunda convicción y la confianza en mi visión sobre cuál es el camino que debe seguir la Argentina, seguiré trabajando y actuando por una Patria más justa, libre y soberana“, dice el posteo.

Con la profunda convicción y la confianza en mi visión sobre cuál es el camino que debe seguir la Argentina, seguiré trabajando y actuando por una Patria más justa, libre y soberana. pic.twitter.com/rJQ5w0argQ — Martín Guzmán (@Martin_M_Guzman) July 2, 2022

A lo largo de la misiva, reconoció la influencia e importancia que tuvieron algunos gobernadores en sus 935 días en el cargo y se limitó a resumir los hitos de su gestión. Evito mencionar a la expresidenta y optó cerrar el escrito con un simple “lo saludo con mi mayor estima y efecto” y su correspondiente firma.