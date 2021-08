Fuerte cruce entre Daniel Arcucci y “El Chavo” Fucks: “No te atrevés a criticar a Marcelo Gallardo”

Creación propia

Daniel Arcucci y “Chavo” Fucks, periodistas de “ESPN F90″, discutieron este lunes por sus diferentes maneras de criticar al entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo. “Hace dos años que viene errando con los refuerzos”, sentenció Fucks sobre las fallas del conjunto millonario en los mercados de pases. Arcucci lo cruzó y le dijo que no podía asemejar el River de hoy con el de “hace dos años”.

El desopilante comentario de Oscar Ruggeri sobre la boca de Juan Ramírez

Fucks cuestionó que para analizar a Gallardo siempre se remitan al inicio de su etapa como técnico millonario. Ante eso, Arcucci respondió que “los reconocimientos” hacia los entrenadores “tienen que ver con los ciclos”: “Estoy tratando de ser respetuoso con mis compañeros y con los protagonistas. Vos lo llamás licuar”, le dijo. Fucks respondió que él hace su trabajo “como corresponde”, y aclaró que no le faltó el respeto a Gallardo: “Hice algo que vos no hiciste, porque no te atrevés, que es analizar punto por punto los refuerzos que trajo”.

En ese sentido, recordó que Gallardo “apretó públicamente” a los dirigentes “para que le traigan refuerzos”, y esa misma semana llegaron “seis jugadores por 10 millones de dólares, uno de los cuales (David Martínez) él había descartado”.

Oscar Ruggeri fulminó a la dirigencia de Boca: “Me da risa este club”

En esa línea, el comentarista radial le pidió a su colega: “Hablame de los refuerzos de Gallardo. No me franelees más. Porque después somos todos irrespetuosos salvo vos . Si no te querés meter no te metas, dejá que lo hagamos nosotros, pero no podés señalar a los que lo hacen”.

El exeditor de LA NACION contestó: “Yo no estoy señalando a nadie. No te dije que hacés mal periodismo, vos me dijiste a mí que yo soy tibio, que soy cagó... porque no critico a Gallardo , es una idiotez. Estamos analizando el peor momento de un ciclo de siete años ”.

El fuerte debate entre Diego Latorre y Miguel Simón por el trabajo de Russo en Boca: “Así es fácil”

Arcucci consideró que “es la reconstrucción más difícil” que haya tenido que afrontar Gallardo desde que llegó a River en 2014. “No le está saliendo, y es muy posible que no le salga” , opinó. Además, consideró que, a diferencia de otros años, el técnico de 45 años aceptó que llegaran al club jugadores que eran el plan “B, C y D, porque los dirigentes reaccionaron con “miedo” ante el enojo del “Muñeco” cuando reclamó por la falta de jugadores meses atrás: “Hay una corresponsabilidad, de la cual, la principal es de Gallardo. Porque exigió y aceptó (lo que le trajeron)”, admitió Arcucci, quien a su vez, ponderó la llegada del jugador Braian Romero.

Fucks marcó que River “gastó un montón de plata” en incorporar jugadores, y precisó: “El 80% de (Álex) Vigo le costó tres millones y medio y después juega el tres suplente. Hay una cosa que no está bien hace rato”, concluyó.