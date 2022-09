Francia, Brasil y España, los candidatos de Lizarazu para el Mundial

La Selección francesa terminó su participación en la Nations League con una derrota y se salvó apenas por un punto del descenso. Sin embargo, Bixente Lizarazu apunta a lo que viene y la ubica como candidata a ganar el Mundial de Qatar 2022 junto con Brasil y España.

La derrota con Dinamarca decoró una muy floja campaña, pero el ex defensor, campeón en Francia 98 con Zinedine Zidane, Thierry Henry, Robert Pires y Didier Deschamps, entre muchos otros, mantiene la confianza en que puedan volver a levantar la Copa del Mundo.

En una entrevista con L'Equipe, Lizarazu desveló sus tres favoritos. “Es complicado elegir solo uno. Yo pondría tres en la misma línea: Brasil, Francia y España. Las últimas actuaciones de los Bleus no han convencido, pero tampoco convencían antes del Mundial 2018”.

Precisamente, en referencia a ello, puntualizó en las posibles bajas: “Están las lesiones, por supuesto. Si (Paul) Pogba no está y (N’Golo) Kanté está en una pierna, tendremos que reconstruir en el medio, por supuesto, aunque Tchouameni ha mostrado cosas muy buenas”.

“Por otro lado, tengo un verdadero interrogante sobre el sistema. Lo que he visto no me convence en absoluto. De hecho, es muy difícil encontrar el equipo ideal. Para mí, no existe. Y el mejor del mundo no es francés. Así que no entiendo por qué la gente insiste”, dijo.

A ello, añadió: “Didier Deschamps ya demostró que puede cambiar su sistema durante la fase final. Luego, tenemos un ataque increíble con (Karim) Benzema, (Kylian) Mbappé, (Antoine) Griezmann. Y, en el banco, (Olivier) Giroud, (Kingsley) Coman, quizás (Ousmané) Dembélé”.

“Seguimos esperando que Mbappé sea capaz de sacarnos de situaciones muy complicadas”, reconoció. En tanto, explicó por qué ubica a la Verdeamarela de Tite como favorita: "Brasil ya tiene un buen triángulo defensivo con Marquinhos-Thiago Silva y Alisson en el arco”.

“Dos muy buenos volantes defensivos, Casemiro y Fabinho, y ofensivamente también tiene mucho talento con Vinicius, Richarlison, Rodrygo, Firmino. Y luego Neymar, cuando quiera”, sostuvo el ex lateral izquierdo de los Galos. En continuación de ello, profundizó en el 10.

En ese aspecto, Lizarazu admitió: “En general, siempre está muy comprometido con la camiseta de Brasil. Tiene orgullo, es la oportunidad de su vida para ganar la Copa del Mundo y quizás el Balón de Oro”. Por otra parte, habló de los dirigidos por Luis Enrique.

“Me gusta mucho España. Se merecían algo mejor en la última Eurocopa. Italia, que estaba jugando tan bien antes de enfrentarse a ellos, fue superada en el juego y en el control del balón. Puede que no tengan tantas individualidades brillantes como Francia o Brasil”, indicó.

“Técnicamente y en términos de pase, están por encima de la mayoría de los equipos”, agregó el ex jugador de los Blues. Además, comentó cuáles aparecen luego del tridente: “Pondría a Inglaterra, Alemania, Portugal y Argentina. Inglaterra es un poco misteriosa para mí”.

“Alemania había llegado al final del camino con Joachim Löw y tengo la impresión de que está en una nueva fase con Flick. Argentina no está al nivel de Brasil, pero ganó la Copa América, (Lionel) Messi recuperó las piernas y hay que tener cuidado con él”, comentó.

Por último, sobre el último de la lista, Lizarazu opinó sobre Cristiano Ronaldo y concluyó: “Para Portugal, la gestión de (Cristiano) Ronaldo puede resultar compleja para el seleccionador: después de haber llevado a su equipo sobre ruedas, Ronaldo no debe convertirse en su carga”.

Foto: Laurence Griffiths/Getty Images