Últimas novedades y rumores del mercado de fichajes: Reinier, Cavani, Mertens y más

El delantero belga, Michy Batshuayi no cuenta para Lampard. Esta temporada ha tenido muy pocas actuaciones con los blues y ya se le busca acomodo en otro equipo en forma de cesión. Pese a no estar bien, se sigue creyendo que tiene talento y por ahora el Chelsea no valora su venta.

El Aston Villa, recién ascendido a la Premier este año, parece ser el club que más ganas muestra por hacerse con sus servicios y todo apunta que ese será su destino en este mercado invernal.