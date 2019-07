Últimas novedades y rumores del mercado de fichajes en México: Stuani, Macías, Lozano, y más

Previo al duelo de Campeón de Campeones entre Tigres y América, el técnico Miguel Herrera habló sobre el rumor de la llegada del defensa en caso de la salida de Edson Álvarez.

“Esa es una mentira. Han engañado a la gente. Ni ha habido acercamiento con Reyes, ni Reyes se ha acercado. La vez pasada me dijo que no tenía pensado regresar a México. Si no tenemos un jugador que salga, no podemos pensar en traer más”, declaró para Marca Claro.