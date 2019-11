Así le fue los mexicanos en Europa este fin de semana

Los mexicanos no tuvieron tanta actividad en Europa este fin de semana. El que sigue destacándose es Raúl Jiménez, que una vez más logró marcar en la Premier League de Inglaterra. ¡No te olvides de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, 90min_es, y nuestra cuenta de Twitter, @90minespanol! Varios mexicanos no vieron actividad por diversas razones en esa jornada. En España Diego Lainez sigue sin pisar la cancha y Javier Hernández no vio minutos por tercer partido consecutivo por...

Raúl Jiménez sumó otro gol más en Inglaterra para darle colchón a su equipo y colocarlos en el quinto lugar de la tabla con 19 puntos, pues significó el 0-2 en ese momento y el partido acabó 1-2. Joao Moutinho cobró rápidamente un tiro libre y Adama Traoré le puso medio gol al 'Lobo Mexicano'. El Atlético de Madrid empató contra el Granada y se aleja del Barcelona y Real Madrid. Héctor Herrera parece ganarse la confianza de Diego Simeone conforme pasa el tiempo, pues ahora disputó los 90' minutos del partido. El mexicano le dio la asistencia al brasileño Renan Lodi para el gol con el que los colchoneros se adelantaron en el marcador. El Real Betis por fin ganó y lo hizo contra un complicado rival como lo es el Valencia, con marcador final de 2-1. Guardado jugó los 90' minutos del partido, con una buena actuación, de ida y vuelta, con sacrificios. Néstor Araujo jugó los 90 minutos en la victoria del Celta de Vigo sobre el Villarreal. Los celtistas derrotaron al Villarreal 1-3 de visita en el Estadio de la Cerámica, pero siguen cerca de la zona de descenso. Los goles fueron anotados por Pione Sisto y un doblete de Iago Aspas. El 'Chucky' Lozano jugó como titular en el partido del Napoli contra el Milan y sumó otro gol en la Serie A para abrir el marcador en este peleado partido entre estos contendientes al título italiano. El partido finalizó empatado a un gol y Lozano salió de cambio al minuto 84' por Fernando Llorente.