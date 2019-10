Los mejores entrenadores que no están dirigiendo a ningún equipo de fútbol

Probablemente sea el que tiene una de las trayectorias más breves como técnico en esta lista, pero no por ello menos importante. No en vano, el último cargo de Hierro fue el de seleccionador nacional de España durante el Mundial de Rusia. No tuvo demasiada fortuna (el equipo cayó en octavos) y desde hace algo más de un año no ha vuelto a entrenar.