Las mejores duplas de delanteros en la historia de Boca Juniors

Palermo no tardó mucho en encontrar un nuevo compañero de ataque del nivel de Guillermo Barros Schelotto cuando el mellizo se fue de Boca. Entre 2005 y 2008 el Titán no paró de meterla con el ex Banfield a su lado, que también convertía seguido. Juntos ganaron tres títulos locales y 5 internacionales, entre ellos la Libertadores de 2007.