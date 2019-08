Cinco jugadores que fueron rechazados y tuvieron revancha en otro club del fútbol argentino

"A los 15 me dijeron que no estaba a la altura del club", contó la última gran joya del fútbol argentino surgida de Racing sobre su intento de entrar a Boca. San Lorenzo también le dijo no al goleador. Ya siendo figura del fútbol argentino, el Xeneize intentó comprarlo por 15 millones de dólares, pero Víctor Blanco le negó la oferta a Angelici.