Desaprovechado para algunos, sobrestimado para otros, De Gea se mantiene firme en el arco del Manchester United dándole al club inglés los mejores años de su carrera. Podría estar en un equipo de mejor presente, que pelee la Champions (o al menos la juegue). El delantero debería darse cuenta a esta altura de que su experiencia en Arsenal no fue lo que él esperaba. No caben dudas de que Aubameyang es de los mejores del mundo en su puesto, pero los Gunners desde hace rato que no pelean por cosas importantes. Nacido en Juventude y con pasado en Gremio, Inter y Galatasaray, Telles es del Porto desde 2016 y su crecimiento no se ha detenido desde ese momento. Parece haberle llegado el tiempo a este lateral de 26 años de dar el salto a un equipo más importante dentro de Europa y el Atlético podría ser su destino. Es una picardía que un jugador de la categoría, la jerarquía y el talento de Paul Pogba siga desperciáandose en un club que desde hace años no logra enderezar su rumbo. El francés es uno de los más caros del mundo, pero no jugará la Champions esta temporada. Tras destacarse en Santos y luego de cinco años en un gran nivel en la Lazio, el extremo brasileño llegó al West Ham la temporada pasada por 31 millones de euros. Un equipo con pocas aspiraciones donde su carrera difícilmente crezca.