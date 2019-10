Los jugadores cedidos de Chivas que podrían volver en un futuro cercano

La fase regular del Torneo Apertura 2019 est a cuatro fechas de llegar a su fin y para Chivas el sueo de Liguilla lleg a su final aun cuando algunos de sus futbolistas se nieguen a aceptarlo y digan que tienen posibilidades matemticas. No te olvides de seguirnos tambin en nuestra cuenta de Instagram,90min_es, y nuestra cuenta de Twitter,@90minespanol! El Guadalajara no estuvo a la altura del campeonato y por quinto certamen consecutivo no estar presente en la Fiesta Grande, pero un...

Más delanteros que inexplicablemente Chivas mandó a otro club cuando necesitaba de tantos para competir en la Liga.

Chucho, que es seleccionado juvenil, no ha tenido tampoco la participación esperada con La Fiera, mientras JJ ya se puso la casaca de la selección mayor llevando la batuta del ataque y sigue siendo uno de los aztecas con mayores dianas en el último año, lo difícil es que realmente anhele volver al club que lo forjó, donde en sus propias palabras fue poco valorado, aparte que tiene tras de sí reflectores de Europa. Uno de los más extrañado por los Chiva-hermanos es el delantero, que fue mandado a préstamo con Rayados de Monterrey con el objetivo de que sumara más minutos de acción, pero no se pudo cumplir ya que estuvo a la sombra de Rogelio Funes Mori, Vincent Janssen y compañía.

Ante la escasez de gol que atraviesa el Rebaño el retorno del Chelo parece una realidad ya que Guillermo Madrigal también dejará Verde Valle para regresar a la Sultana del Norte. Los dos futbolistas fueron mandados al Atlético San Luis durante el presente Apertura 2019, pero una vez concluido todo se decidirá por la gente de pantalón largo si estarán entre los presentes para competir en el siguiente certamen.

El mediocentro ofensivo Macías ha tenido actividad constante con los potosinos mientras el extremo Hernández no ha jugado un solo minuto en la Liga MX. A diferencia de la mayoría del listado, el volante no está en la Liga de Plata sino probando su suerte con el Club Deportivo Tudelano de la Segunda División B de España, con el cual fue mandado a préstamo el pasado 5 de agosto del presente año.

Su contrato es de un año a préstamo sin opción a compra, así que se ve difícil que rompan el acuerdo y vuelva para el Clausura 2020. El Abuelo Basulto fue otro de los nombres que la nación rojiblanca más pedía que dejara de tener participación con el equipo titular y por ello fue mandado al Zacatepec (hasta junio del 2020), donde también terminó el lateral Alfaro, quien venía de la MLS con muchas ilusiones pero obtuvo pocas oportunidades para desarrollarse en el primer equipo y podría entrar en planes el próximo campeonato si así lo desea el Campeonísimo; finalmente, Lázaro, que juega de mediocentro, podría tener su oportunidad de mantenerse en el Rebaño si convence al director deportivo y técnico. Ambos se encuentra con Mineros de Zacatecas del Ascenso MX y todavía tienen posibilidad de ingresar a la fase final del campeonato.

El zaguero siempre fue muy criticado por la afición tapatía y hasta se alegró cuando se comunicó su préstamo al cuadro zacatecano, que culmina hasta junio del 2020, mientras el delantero jamás pudo ganarse un lugar en el once titular y lo que parecía una promesa de gran romperredes se fue desvaneciendo poco a poco, así que el pacto con los Mineros es hasta diciembre de 2022.