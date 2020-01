Los futbolistas del FC Barcelona que podrían jugar su último semestre en el club

Futbolistas cuyo protagonismo ha disminuido o cuyo rendimiento no ha sido el esperado podrían estar viviendo sus últimos meses en el FC Barcelona. Los últimos meses de la temporada serán claves para decidir el rumbo de estos cinco jugadores azulgranas. El francés no está teniendo suerte con las lesiones, que unidas a sus faltas de conducta desde que llegó, han frenado su rendimiento. Nadie duda del potencial del extremo, pero podría ser objeto en alguna operación si no termina de cuajar en el...

El francés no está teniendo suerte con las lesiones, que unidas a sus faltas de conducta desde que llegó, han frenado su rendimiento. Nadie duda del potencial del extremo, pero podría ser objeto en alguna operación si no termina de cuajar en el Camp Nou. El caso del croata es especialmente llamativo. Figura clave en los últimos cuatro años, el centrocampista no ha tenido protagonismo esta campaña. Solo la lesión de Arthur le ha brindado la titularidad este mes. El club lleva dos veranos tanteando su salida y este próximo verano podría producirse finalmente. El mediocentro no está contando con oportunidades esta temporada. La llegada de Frenkie de Jong le han cerrado aún más las puertas en un centro del campo poblado. Aunque es del gusto de Valverde, el chileno solo ha jugado 767 minutos. Termina contrato en verano de 2021 y el Inter es uno de los clubes más interesados en sus servicios. El central francés apenas puede gozar de minutos. Su potencial es tremendo y la intención del club es cederlo pero sin opción de compra, con el objetivo de que dispute minutos, crezca como jugador y demuestre su valía para estar en el FC Barcelona. AC Milán y Bayern Leverkusen son por el momento los mejor colocados. El canterano podría dar el salto al primer equipo o salir cedido. La gran perla de La Masía necesita minutos y oportunidades de primer nivel para demostrar que puede asentarse en el primer equipo. Su rendimiento este final de temporada será clave para tomar una decisión.