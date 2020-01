Los futbolistas que deberían tener menos valoración en el FIFA 20

No dudamos de la calidad de Neymar , pero sí de sus méritos para tener 92 de valoración y ser el tercer mejor jugador de FIFA 20. Lo cierto es que el brasileño no ha brillado en sus últimos años, plagados de lesiones. David De Gea no ha tenido buenas temporadas en los últimos años. Desde que fue señalado en el Mundial, no ha terminado de recuperarse. El Manchester United ha pagado su falta de seguridad en la portería en más de una ocasión. El FIFA debe vivir del presente, no de la historia....

No dudamos de la calidad de Neymar , pero sí de sus méritos para tener 92 de valoración y ser el tercer mejor jugador de FIFA 20. Lo cierto es que el brasileño no ha brillado en sus últimos años, plagados de lesiones. David De Gea no ha tenido buenas temporadas en los últimos años. Desde que fue señalado en el Mundial, no ha terminado de recuperarse. El Manchester United ha pagado su falta de seguridad en la portería en más de una ocasión. El FIFA debe vivir del presente, no de la historia. Neuer. el portero del Bayern de Múnich, desde su lesión que casi le aparta del Mundial ha perdido muchas cualidades. Ya no es un portero rápido. Sobrevive en la selección germana por su carácter e influencia. Hummels se marchó del Bayern de Múnich porque ya no tenía sitio en el centro de la defensa bávara. La edad le ha pasado factura en todas partes menos en su valoración en FIFA 20. De todos modos, no os recomendamos escogerlo, es demasiado lento. El precio de Coutinho se devalúa a un ritmo trepidante, pero su valoración en FIFA no. El brasileño, que abandonó este verano el Barcelona para ser cedido al Bayern de Múnich, no termina de tener regularidad ni de recuperar su nivel. La temporada pasada Isco no fue ni la sombra de lo que había sido en años anteriores. Esta temporada, aunque completara un buen partido contra el Valencia, va por el mismo camino. El jugador de los blancos no está en forma y no merece una valoración tan alta. El caso de James Rodríguez es muy parecido al de Isco y Coutinho. El cafetero tiene mucha calidad, pero no lo ha demostrado en los últimos años. La temporada pasada acumuló banquillos con el Bayern de Múnich. Este año apenas cuenta para Zidane. Hace ya mucho tiempo que El Shaarawy dejó de ser una promesa para convertirse en uno más. Es cierto que su valoración es precisamente de eso, de un jugador de élite común, pero lo cierto es que sus últimas temporadas apuntan a que debería ser todavía inferior.