¿Dónde están hoy los primeros refuerzos de Gallardo en River?

Su ansiado regreso a River no fue el esperado allá por 2015. Mal en lo físico, apenas pudo jugar dos partidos y cuando Gallardo no lo incluyó en la lista de buena fe de semifinales de la Libertadores decidió colgar los botines. Desde entonces comenzó su carrera como entrenador. Dirigió al sub 17 y hoy es ayudante de Lionel Scaloni en la mayor.