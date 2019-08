El brasileño no jugó en el triunfo de su equipo sobre Rennes de este sábado por estar suspendido, pero fue al estadio y festejó con sus compañeros. Todavía está latente la posibilidad de que regrese a Barcelona y de hecho, esa es su intención, pero el conjunto parisino no quiere dejarlo ir. El rosarino ya sabe que no será tenido en cuenta por Conde, pero no quiere dejar Inter a menos que sea a la Juventus. Su club le dijo que considere las opciones de Nápoli y Roma, pero según la Gazzetta...

Regresó a Juventus tras su préstamo a Chelsea, pero ya sabe que corre desde atrás con la presencia de CR7 y la posible llegada de Lukaku desde Manchester United. Hoy por hoy su única alternativa es la Roma, que ya sondeó al argentino. Manchester United está tras los pasos de la Joya y podría haber un trueque con Lukaku. Juventus quiere hacer ese pase, sin embargo, a Dybala no lo seduce la posibilidad de dejar Juventus y viene aguantando la presión de su club. El galés tenía todo cerrado para irse a China aunque finalmente no se cerró el acuerdo y el mercado de pases del fútbol de ese país asiático ya cerró. Zidane no lo tiene en cuenta en el Real Madrid y empiezan a sonar con fuerza Manchester United, Tottenham, Bayern Munich, Inter y PSG como posibles destinos.