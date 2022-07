En fotos: a pesar del frío y la lluvia, los famosos no quisieron perderse Disney On Ice - Créditos: @Gerardo Viercovich

Desde hace décadas, es uno de los espectáculos invernales más esperados. Y finalmente, después del pararte impuesto por la pandemia, algunos de los personajes más queridos por grandes y chicos volvieron a desembarcar en el Luna Park para entretener a grandes y chicos.

En familia y en solitario, algunos famosos disfrutaron este miércoles del estreno de Disney On Ice, el show en el que Mickey y sus amigos demuestran su destreza en el patinaje sobre hielo.

Una de las presencias que más llamó la atención fue la de Belu Lucius. La influencer había compartido, días atrás, con sus seguidores de Instagram su preocupación luego de que algunos exámenes médicos no habían arrojado los resultados esperados. “Fui a la endocrinóloga porque estoy viviendo unas semanas con mucha angustia, con mucha ansiedad, con mucho estrés; no duermo. Me hice unos estudios de laboratorio, unos chequeos, que no me salieron del todo bien”, explicó, en obvia alusión a la repercusión que despertó en el público el paso de su hermana Emily por El Hotel de los Famosos.

Muchos se sorprendieron, también, al volver a ver juntos a Diego Topa y Mumi Seligmann, los conductores que entretuvieron a una generación entera desde la pantalla chica. Sin embargo, más allá de que hace años que no trabajan juntos, Topa y Muni siempre mantuvieron una relación cercana y volverán a presentarse como dúo en el nuevo espectáculo teatral del conductor, Vacaciones de invierno con Topa.

A diferencia de lo que ocurrió el martes, en la avant premier de Thor: amor y trueno, esta vez las famosas fueron amplia mayoría y, en general, acudieron a la cita acompañadas por sus hijas. La actriz, cantante y actual host virtual de La Voz Argentina, Rochi Igarzábal y la pequeña Lupe fueron las más alegres y simpáticas a la hora de enfrentar las cámaras.

Otras niñas, como Chloé -hija de Jesica Cirio y Martín Insaurralde- y Moorea -hija de Floppy Tesouro- decidieron un outfit muy a tono con la invitación: fueron vestidas de sus princesas de Disney favorita.

También fueron de la partida el actor Benjamín Rojas -que llegó junto a su pareja y su hija, pero encaró las fotografías en solitario-, la modelo y cantante brasileña Lola Bezerra, las panelistas Costa, Lourdes Sánchez y Paula Varela, la actriz Mercedes Funes, la conductora Denise Dumas, la modelo Sofía Zámolo y la bailarina Barby Silenzi.

El conductor de 100 argentinos dicen, Darío Barassi, también se acercó al Luna Park para disfrutar del espectáculo, pero le escapó a los paparazzi al llegar. De todos modos, fue retratado en la platea junto a su hija Emilia y su esposa, Lucía Gómez Centurión, que está transitando el último tramo de su segundo embarazo.

A pura sonrisa, la cantante, actriz y host digital de La Voz Argentina, Rocío Igarzábal, y su hija Lupe - Créditos: @Gerardo Viercovich

Vestida para la ocasión, Chloé Insaurralde disfrutó del espectáculo junto con su mamá, la conductora Jesica Cirio - Créditos: @Gerardo Viercovich

La actriz Mercedes Funes también aceptó la invitación - Créditos: @Gerardo Viercovich

Abrigadísimas, Sofía Zámolo y su hija California posaron para las cámaras antes de ingresar al Luna Park - Créditos: @Gerardo Viercovich

Benjamín Rojas concurrió a la cita en familia, pero posó solo para los fotógrafos - Créditos: @Gerardo Viercovich

Después de haber asistido el martes a la avant premier de Thor: amor y trueno con sus tres hijos, Denise Dumas disfrutó el miércoles de una "salida de chicas" con Francesca - Créditos: @Gerardo Viercovich

Belu Lucius decidió dejar de lado por un rato la angustia que le provoca la repercusión de la presencia de su hermana Emily en El Hotel de los Famosos y también disfrutó del show - Créditos: @Gerardo Viercovich

Costa también se hizo tiempo para ver el clásico espectáculo de Disney - Créditos: @Gerardo Viercovich

La modelo y cantante brasileña Lola Bezerra llevó a sus hijos, Josefina y Benicio, y a un amiguito a disfrutar del clásico de todos los inviernos - Créditos: @Gerardo Viercovich

Lourdes Sánchez y su hijo Valentín se encontraron con Paula Varela, que llegó al Luna Park con sus hijos Benicio y Amanda - Créditos: @Gerardo Viercovich

Floppy Tesouro y Moorea, que decidió vestirse como Elsa, su princesa favorita - Créditos: @Gerardo Viercovich

Dos de los conductores infantiles más queridos por los chicos: Diego Topa y Muni Seligmann - Créditos: @Gerardo Viercovich

La bailarina Barby Silenzi también fue de la partida, junto a sus hijas Elena y Abril - Créditos: @Gerardo Viercovich