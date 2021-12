La firma del Consenso Fiscal reabre la pelea entre Alberto Fernández y Rodríguez Larreta

Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta

Con la presencia de representantes de todas las provincias, a excepción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el oficialismo buscará avanzar mañana en la firma del Consenso Fiscal. El tema fue uno de los ejes centrales en el almuerzo que mantuvo el martes pasado el presidente Alberto Fernández con los gobernadores de su mismo signo político, en Olivos.

Esa charla se dio apenas cuatro días después de la caída en el tratamiento del Presupuesto 2022, lo que supuso un duro golpe para el oficialismo. Al igual que en ese tema, el del Consenso Fiscal no está exento de polémica entre oficialismo y oposición. En este caso comenzó el jueves, luego de que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, rechazara la medida y adelantara que la Ciudad no participaría del Consenso.

Esta postura motivó que desde el Ministerio del Interior, a cargo de Eduardo de Pedro, salieran a responderle. En una contienda en la que ya se inscribe la pelea por la quita de puntos de la coparticipación, que comenzó en septiembre de 2020 y actualmente está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “En la Ciudad no vamos a subir impuestos”, afirmó el alcalde porteño. Desde allí se decidió la respuesta del Ejecutivo.

”A partir de 2019, los gobernadores reclamaron seguir teniendo sus facultades y sus autonomías tributarias. Nosotros dimos lugar a eso, y empezamos, desde entonces, con una firma de consensos en donde establecíamos las alícuotas que estaban vigentes en ese momento. Esto no quiere decir que las provincias tengan que aplicar estas alícuotas. Y pueden aplicar alícuotas menores si quieren. Se trata simplemente de armonizar los máximos”, sostuvo la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, en diálogo con los acreditados en Casa Rosada.

Tras lo cual aseguró: “Nosotros no promovemos ningún aumento de impuestos. Se trata de ratificar las alícuotas máximas vigentes en 2019, 2020 y 2021, y de que las provincias tengan la potestad tributaria. Volvemos a darle la autonomía política a las provincias, para que ellas decidan si aumentan o no”.

Malestar con Larreta

En las últimas horas, con la presencia de todas las provincias confirmadas para mañana, la ausencia de Rodríguez Larreta volvió a ser eje de comentarios para el Gobierno. “Larreta está encerrado por su demanda ante la Corte. Tiene una estrategia judicial y elige no contar la verdad”, declaró a LA NACION una fuente del Ejecutivo Nacional. Tras lo que agregó: “Es el único que ha aumentado y dice que no quiere aumentar a los porteños”. En tanto resaltaron la buena sintonía con otros representantes provinciales de la oposición respecto de la firma del Consenso. “Van a estar todos los gobernadores o vices. Entre los de la oposición vienen Gerardo Morales, de Jujuy, Gustavo Valdéz, de Corrientes, Rodolfo Suarez, de Mendoza, manda a su vice porque él no puede venir. Hay una gran aceptación”, aseguraron.

Además de Suarez, otros que enviarán a sus vices son los gobernadores de Córdoba y Tierra del Fuego. En tanto que La Pampa y San Luis, que no pueden firmar el Consenso porque no adhirieron al pacto fiscal durante la etapa de Mauricio Macri, en 2017, por lo que no están incluidas, desde 2019 “manifiestan a favor de los Pactos” y asistirán al encuentro de mañana en Casa Rosada.

”La síntesis es que el gobierno nacional otra vez logra un consenso total, a excepción de la Ciudad”, completaron las fuentes oficiales. En ese sentido se ilusionan con la foto que se mostrará mañana en el Salón Eva Perón o en el Museo del Bicentenario, los dos lugares probables para la firma. Para el Gobierno será toda una señal en medio de la negociación con el Fondo Monetario Internacional.