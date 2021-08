Fernández se reúne con asesor EEUU; Encuesta BCRA: Argentina Hoy

(Bloomberg) -- En Argentina, el presidente Alberto Fernández recibe en la residencia de Olivos al asesor de Seguridad Nacional de EE.UU. Jake Sullivan a la 1pm; se espera que Sullivan también se reúna con varios funcionarios de gobierno, entre ellos el ministro de Economía Martín Guzmán. Tras el cierre de mercado, el banco central publica la encuesta de relevamiento de expectativas de mercado (REM). Además, el Ministerio de Trabajo difunde a las 4pm el reporte de empleos de mayo y la encuesta de empleadores para junio. No se publican datos macro relevantes.

En lo internacional, futuros EE.UU. y bolsas europeas operan estables en antesala a datos de nóminas de EE.UU. y luego que resultados corporativos llevaran a las acciones a máximos históricos. El rendimiento de bonos del Tesoro a 10 años sube, el índice Bloomberg Dollar avanza y las divisas de mercados emergentes caen. Futuros petróleo avanzan en Nueva York.

ARS -0,1% a 96,89/USD en jornada previaContado con liqui -0,4% a 179,19/USD en jornada previaRiesgo país EMBI -8,9 a 1589Reservas -USD340m a USD42,2mmTasa Leliq a 7 días estable a 38%Todos los eventos en hora local

INTERNACIONAL:

El implacable ataque de Jair Bolsonaro al sistema electoral de Brasil dañó su relación con el Supremo Tribunal Federal, dejando al país al borde de una crisis institucionalEl magistrado superior, Luiz Fux, canceló ayer los planes para una reunión con el presidente y los jefes del Congreso que tenía como objetivo aliviar las crecientes tensiones entre ellosLa medida se produjo un día después de que el tribunal permitiera la investigación del presidente de extrema derecha por sus afirmaciones infundadas de fraude electoralLa propagación de la variante delta está provocando nuevas políticas corporativas sobre el uso de mascarilla y los requisitos de vacunación, y alterando las campañas de regreso a la oficina de Wall StreetBlackRock Inc. y Wells Fargo & Co. aplazaron sus planes un mes, hasta principios de octubre, mientras las empresas financieras se enfrentan a los riesgos, incluso para las personas vacunadasMientras tanto, Amazon.com Inc. informó que los empleados de la empresa no tendrán que volver a la oficina con regularidad hasta enero, pero no ha dispuesto la obligatoriedad de la vacunaEn un sector que ya estaba dividido en cuanto al regreso al trabajo, las políticas son más divergentes que nunca. Una de las formas en que las empresas tratan de atraer a los trabajadores: comidas gratisMientras tanto, el Gobierno de Biden está considerando la posibilidad de utilizar los poderes regulatorios federales y la amenaza de retener los fondos federales de las instituciones para presionar a más estadounidenses a vacunarse contra el virus

PARA ESTAR PENDIENTE:

En Argentina:1pm: Presidente Fernández recibe al asesor en seguridad de EE.UU. Sullivan en la residencia de Olivos4pm: Ministerio Trabajo difunde reporte de empleos de mayo y encuesta de empleadores para junio.Al cierre de mercado: BCRA publica relevamiento de expectativas de mercado (REM)No se publican datos macro relevantesInternacional:9:30am: EE.UU. nóminas no agrícolas julio; est. 858.000, anterior 850.0009:30am: EE.UU. desempleo julio; est. 5,7%, anterior 5,9%11am: EE.UU. inventarios al por mayor junio F; m/m est. 0,8%, anterior 0,8%Agenda Fed:No tiene previstos eventos públicos el resto de la semanaAgendas relevantes:SuraméricaEE.UU.MéxicoBrasilEuropa

NOVEDADES:

Corte frena proyecto IRSA Propiedes Comerciales, espera estudio impacto: ClarinArgentina reporta 13.786 nuevos casos de Covid-19 y 276 muertesArgentina actividad industrial junio +19,1% a/aArgentina actividad de la construcción junio sube 28,6% a/aLionel Messi no seguirá en el FC BarcelonaEstimaciones de cosecha de maíz y trigo argentinos 5 de agosto: BolsaCamioneros de Argentina levantan bloqueos a puertos para negociar

ÍNDICES:

A las 9:20am, este fue el desempeño de los principales índices:

BRL +0,2% vs USD a 5,2366EUR -0,2% vs USD a 1,1805Futuros crudo WTI +1% a $69,79S&P 500 Futuros estableFuturos Ibovespa estableFuturos soja +0,3% a $516,75/ton

CIERRE ANTERIOR:BONO/FX

Futuros ROFEX 3-meses estable a 103,8/USD el 05 ago.Futuros NY 3-meses +0,1% a 103,82/USD el 05 ago.USD/ARS -0,1% a 96,89/USD el 05 ago.Bono Global vencimiento 2030 estable a 36,84 centavos por dólar

TASAS/BCRA

Tasa de referencia Leliq a 7 días al 38% el 05 ago.Reservas -USD340m a USD42,2mm el 05 ago.

