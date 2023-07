Familia méxico-salvadoreña es separada tras querer ingresar a EEUU con cita programada

Una familia persiguiendo el 'sueño americano' fue separada tras querer ingresar a los Estados Unidos con su cita programada de CBP One.

Moisés, de nacionalidad salvadoreña, fue separado de sus tres hijos, dos de ellos mexicanos, al querer cruzar por vías legales al país vecino.

El titular de la Dirección Municipal de Atención al Migrante (DMAM), Enrique Lucero Vázquez, explicó que la razón por la que no se le permitió a Moisés el ingreso a EEUU, fue porque tenía una suspensión por 20 años para ingresar a Estados Unidos, ya que vivió en aquel país y fue repatriado a El Salvador.

El funcionario informó que a los hijos de la persona en contexto de movilidad se les permitió el acceso con cita CBP One y actualmente se encuentran bajo custodia del Departamento de Niños y Familias de Los Ángeles, California (DCFS, por sus siglas en inglés), quienes determinarán ante una corte de Estados Unidos, el destino de los menores.

Lucero Vázquez precisó que la DMAM canalizó el caso tanto al Instituto Nacional de Migración (INM) como al Consulado de México en San Diego, California, para trabajar coordinados sobre las vías legales conducentes a fin de que el señor Moisés pueda reintegrarse con sus hijos.

El titular de la DMAM mencionó que la paramunicipal atiende diversos casos en los que se requiere la intervención de alguna autoridad, como los trámites de registro de menores, atenciones médicas, matrimonios, atención consular y ante asociaciones civiles y organismos internacionales para gestionar temas migratorios o en materia legal de los solicitantes.

