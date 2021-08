Le falta un poco aún: Jefferson Farfán no jugará el clásico ante Universitario de Deportes por precaución

Todos tenían una leve esperanza, pero de momento no será posible disfrutar. Jefferson Farfán no podrá estar en el duelo contra Universitario de Deportes. El clásico del fútbol peruano no tendrá a una de las principales figuras del torneo local.

El capitán de Alianza Lima todavía deberá esperar un poco más para el regresar a la canchas totalmente recuperado. La información la brinda la periodista de ESPN Perú, Pamela Ríos Calmet. Quien revela que el delantero todavía está en veremos.



"Se decidió esperar 'una semanita' más, hemos visto que esta semana incluso a intencificado el tema de su recuperación en los entrenamientos, de los propios análisis que está teniendo él en la 'Videna'. Y esperemos que pronto nuevamente esté pronto con el equipo".

Aquí es donde se revela que Jefferson Farfán no jugará en principio contra el clásico rival en una versión más del clásico peruano: "Ya es un poco forzado hablar de que podría estar para el clásico, considerando que solo falta una fecha y por ahí todavía no ha tenido minutos". Entonces queda esperar aún un poco más para conocer cuándo y contra quien volverá 'El 10 de la calle'.