Facundo Campazzo a Dallas Mavericks: cómo sería el contrato, por cuánto tiempo y qué beneficios le otorgaría seguir por una temporada más en la NBA

El desembarco de Facundo Campazzo a Dallas Mavericks parece que se trata sólo de una cuestión de horas. Según algunos medios internacionales, el acuerdo entre el base argentino y la franquicia texana está cerrado, será por un año y algo más de 2.000.000 de dólares . Incluso, algunos hasta se animan a asegurar que viajará a los Estados Unidos el sábado próximo para firmar el contrato y someterse a los estudios médicos. De confirmarse esta información, que se supone sería oficial el domingo próximo, el cordobés estaría disponible para el comienzo de la temporada de Dallas que será el miércoles próximo para el juego con Phoenix Suns.

Si bien desde el entorno del jugador sólo confirman que las gestiones están avanzadas y son cautelosos hasta tanto Campazzo no ponga la firma, tanto Marca como AS, de España, aseguran que el vínculo ya está acordado por un año. Lo mismo afirmó el sitio Eurohoops. Incluso, en la cuenta de Twitter de HoopsHype publicaron: “ Se espera que Facundo Campazzo vuele de Argentina a Dallas el sábado para firmar un contrato de un año con los Mavericks y después de someterse a pruebas físicas ”.

Además, Marc Stein, de ESPN, explicó que casi todo está dado para que se firme ese acuerdo entre los Mavericks y Campazzo por una temporada: “ Los Mavericks están en conversaciones avanzadas con el ex base de Denver, Facundo Campazzo, por un contrato de un año ”.

The Mavericks are in advanced talks with former Denver PG Facundo Campazzo on a one-year deal, league sources say. Dallas still has a 15th roster spot uncommitted; Campazzo appears increasingly poised to seize it barring an unforeseen Mavs move before Opening Night rosters lock.

Y agregó: “Dallas todavía tiene un puesto número 15 en la lista sin comprometer; Campazzo parece estar cada vez más preparado para aprovecharlo, salvo un movimiento imprevisto de los Mavs antes de que se bloqueen las listas de la Noche de Apertura ”.

La expectación es grande por ver nuevamente a Campazzo en la NBA, aunque también es necesario comprender que este posible desembarco del cordobés en Dallas es a un equipo ya armado, que fue subcampeón de la Conferencia Oeste y que tiene dos bases principales como Luka Doncic y Spencer Dinwiddie, más el francés Frank Ntilikina. Por lo tanto el argentino comenzaría como tercer o cuarto base, con la chance de conducir una tercera unidad. Campazzo es el único base puro, con características de juego FIBA, más pensando en pasar el balón que anotar, algo que no es muy tentador para la liga, que él lo sabe por eso desde que terminó la temporada con Denver trabajó con entrenadores de tiro y de desarrollo técnico.

El entrenador Jason Kidd tendrá una buena cantidad de perimetrales, porque también hay que tener en cuenta que tiene a Tim Hardaway Jr., Theo Pinson, Jaden Hardy, Josh Green y Reggie Bullock. Más allá de esta variedad de recursos, el técnico de los Mavericks ya comentó que la segunda unidad estará liderada por Dinwiddie y que tendrá también a Hardaway Jr, Kleber y Wood. Por lo tanto, la lucha de Campazzo por meterse allí no será para nada sencilla. En este escenario, se presume que será integrante de una tercera unidad que debe estar atenta para aprovechar oportunidades, por lesiones, problemas de faltas o falta de confianza o rendimiento de quienes estén por delante.

Uno de los puntos fuertes de este posible desembarco es la relación de Campazzo con Luka Doncic, amo y señor de los Mavericks. El esloveno fue compañero del cordobés en Real Madrid, tienen una gran relación y confía muchísimo en todo lo que el argentino puede darle al equipo. Incluso, algunos medios locales entienden que Doncic considera que puede ser Campazzo el que le permita tomar más minutos de descanso y hasta que pueden compartir cancha para compartir el control del balón.

La química Doncic-Campazzo

Está claro que no es el mejor escenario para Campazzo que de haber aceptado ofertas de Europa hubiera ganado más dinero y podría haber tenido más protagonismo que el que se espera que tenga en los Mavericks. Pero también es cierto que llegó con condiciones similares a los Nuggets y estuvo preparado cuando Malone, entrenador de Denver, tuvo que recurrir a él por la lesión de Jamay Murray, lo que le permitió conducir al equipo y hasta ser parte del quinteto inicial en los playoffs.

Esta chance de Campazzo en los Mavericks, que sería la tercera temporada del argentino en la NBA, también le permitirán acceder a varios beneficios cuando se retire. En el sitio español Gigantes, explican que desde 1965, la liga de los Estados Unidos cuenta con un sistema de pensiones vitalicias para jugadores retirados. La edad mínima para acceder a este ingreso es de 45 años, mientras que el tope es de 62. Las condiciones sólo exigen que el jugador haya disputado al menos un partido en la temporada. Esto quiere decir que si jugó tres juegos en tres temporadas distintas tiene derecho a la pensión.

Este no es el único beneficio con el que cuentan los jugadores que jugaron al menos tres temporadas en la NBA, también pueden acceder a coberturas de salud que aumentan cuanto más experiencia tenga el jugador. Se trata de una póliza que incluye a su pareja e hijos. También derecho a recibir hasta 30.000 dólares anuales en concepto de reembolsos por matrícula universitaria y programas de transición profesional, pensados para afrontar la vida después del retiro.