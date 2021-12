Fabiola Martínez habla de su separación con Bertín Osborne y cuenta cómo afrontaría una nueva relación del cantante

El reencuentro más esperado ha llegado por Navidad. Fabiola Martínez y Bertín Osborne se han vuelto a ver en familia a pesar de su separación. Y es que, el 2021 ha supuesto un antes y un después en sus vidas. Después de catorce años de casados y dos hijos en común, y a punto de cumplirse un año desde su ruptura, el cantante ha abierto las puertas de su casa de Alcalá de Guadaira en Sevilla en estas fiestas para recibir a su exmujer. El cariño, el respeto y la admiración que se tienen entre el uno y el otro han hecho posible este momento tan especial con sus hijos. El cantante le ha cedido su sofá a Toñi Moreno para que surgiera el reencuentro entre la modelo y el artista en el especial de Su casa es la suya. Con ojos vidriosos, Fabiola y Bertín se han fundido en un abrazo nada más verse.

En el transcurso de su charla con la presentadora, la venezolana ha reconocido que las cosas no iban bien entre los dos y que ya no era como antes: "Por el camino te vas dando cuenta de que las cosas no iban bien y a día de hoy hemos tomado la mejor decisión que podíamos tomar", ha admitido la modelo, añadiendo que fue "poco a poco". El paso del tiempo hizo que Fabiola Martínez se diese cuenta de que todo iba "cambiando": “Él y yo no nos hemos sentado a tener esta conversación, pero creo que en el fondo él ha experimentado esto o por lo menos quiero pensarlo para no sentir que soy la única”, ha dicho. “Somos conscientes de que los dos tenemos un poco de responsabilidad en el tema", ha asegurado, confesando que fue ella la que dio ese paso a la hora de tomar la difícil decisión de separarse, ya que según la exmujer de Bertín, “fueron muchos momentos, digamos que el último empujoncito lo di yo”. Ha sido la propia Fabiola la que ha manifestado haber cambiado su personalidad durante su relación: "Yo me convertí en alguien que no era pensando que era lo que él quería o necesitaba y no era así".

La exmujer del cantante ha confesado que en este reencuentro ella ha querido estar presente, para vivir este momento de la Navidad, por las hijas de Bertín, así como por sus dos hijos. No obstante, Fabiola ha dejado claro que cierra la puerta a una posible segunda parte: "Hay gente que ve que como nos llevamos bien piensan que vamos a volver, yo no lo veo tan claro, lo que a mí me gustaría es que mantuviéramos ese vínculo tan bonito", ha asegurado. En relación a qué pasaría si el artista se enamorase de nuevo, la modelo venezolana no le ha dado mucha importancia: "No me afecta". Fabiola tiene "asumido" que Bertín pueda llegar a tener otra pareja: "Me gustaría que si alguien aparece en la vida de Bertín tenga ese respeto hacia mis hijos, si va a compartir mi vida con mis hijos me gustaría que tuviera eso. Y si lo tiene significaría que lo quiere, que para mí es lo más importante", ha señalado Fabiola Martínez, haciendo ver que el tema de sus hijos sería lo único que le importaría.

Por otro lado, Bertín Osborne también se ha abierto en canal con la presentadora y le ha asegurado que la decisión de separarse fue mutua porque los dos no estaban bien. A pesar de lo ocurrido, entre ellos hay un cariño innegable: "Nos adoramos, nos queremos por encima de todo, vamos a seguirnos viendo, que es lo que hacemos". "Estando conmigo al lado, vuelvo loca a la gente. Ahora que estoy solo es una relajación brutal. Soy complicado para dormir, no puedo dormir en una cama con alguien, tengo que tener dos camas porque muevo, abro las ventanas en invierno, pongo la tele, escucho la radio y leo, todo al mismo tiempo", ha asegurado el cantante, sacando a la luz algunas de las manías que tiene y afirmando que es muy "maniático" y que, por eso "estoy muy bien solo, encantado".