Fabiola Martínez comienza el año aislada tras dar positivo en covid

La sexta ola de la pandemia continúa al alza y muchos han sido los famosos que han tenido que aislarse en estas fechas tan especiales, sin poder compartir cenas o comidas por haberse contagiado de coronavirus. Incluso algunos han comenzado el año nuevo con el COVID-19. Este ha sido el caso de Fabiola Martínez, que ha comunicado a todos sus seguidores su positivo, mostrando una imagen del test de antígenos con el resultado de la prueba en el primer día de 2022. "Nos vemos en dos semanas", ha añadido a la instantánea.

Por ahora, Fabiola Martínez no ha entrado en más detalles acerca de cómo se encuentra, ni de cuánto le ha afectado y tampoco si alguno de sus hijos han contraído el virus. Aunque ella no ha sido la única a la que le ha afectado el COVID-19 en estas fechas. Su exmarido Bertín Osborne tuvo que pasar las Navidades aislado porque también se contagió de coronavirus. Él propio cantante fue el que explicó la noticia contando que lo había pasado sin apenas síntomas, tan solo con algo de tos: "Me ponían la comida en la cocina y se iban", dijo, asegurando que pasó aislado los días más especiales de estas fechas, el 24 y el 25 de diciembre. "Aquí en casa, aburrido, todavía con un poco de tos. Ordenando y organizando la casa, me he dedicado a la limpieza", contó.

Pero en la familia de Bertín y Fabiola también ha habido más casos de coronavirus. En septiembre de 2020, su hijo mayor, Kike, dio positivo aun habiendo mantenido todas las precauciones y medidas, señaladas por sanidad, para evitar el contagio: “Después de tanto protegernos, cuidarnos, aislarnos y hacer todo lo que nos indicaban hacer, lo hemos pillado. Con este virus hemos de aprender a convivir como nos ha pasado con muchas otras enfermedades a lo largo de la historia y esta va a ser una más de la que habremos aprendido", comentó en su día, confesando el miedo que había pasado por su hijo al ser de "mucho riesgo". Por aquel entonces Kike se recuperó y superó la enfermedad, al igual que su padre el mes pasado.

Para Fabiola Martínez, el 2021 ha estado marcado por su separación con Bertín Osborne. La pareja anunció su ruptura a principios del año pasado, tras dos décadas de relación y dos hijos en común -Kike y Carlos-, lo que supuso un antes y un después en sus vidas. Ambos han intentado mantener el contacto por sus hijos y así lo ha hecho saber la modelo venezolana en el emotivo reencuentro por Navidad del especial Su casa es la suya, donde Fabiola y Bertín se fundieron en un abrazo al verse. La presentadora reconoció que había querido estar presente por sus dos hijos y también por las hijas de Bertín, para vivir juntos uno de los momentos más especiales del año.