Fabián Doman confirmó que recibió amenazas de muerte en su celular: “No quise preocupar a mi familia”

Tras su renuncia como presidente del Club Atlético Independiente, Fabián Doman explicó el martes los motivos de la decisión y aclaró que recibió amenazas de muerte en su teléfono celular. Durante una entrevista que brindó cerca de la medianoche, confesó que no se lo había contado a su familia: “No quiero calentar más el día, ni ponerle más nafta al fuego”. Además, explicó cuál fue el momento en el que se “resquebrajó el club”, pero aseguró que la institución “no puede quebrar”.

El exdirigente salió a aclarar en un programa de TyCSports una información que brindó uno de los panelistas sobre que había recibido las amenazas directamente a su celular. “ Recibí a través de mi teléfono celular muchísimas amenazas . Lo increíble del caso es que han dejado su teléfono y estamos trabajando con el doctor [Fernando] Burlando para hacer la denuncia que corresponde”, explicó al aire.

Sin embargo, reconoció que hubo un momento en específico en el que el club se resquebrajó y lo vinculó con la intención de seguir adelante con la denuncia contra la exdirigencia comandada por Hugo Moyano, en el caso del jugador Gonzalo Verón al cual la institución le debe pagar un total de 2300 millones de pesos, sumados a un pasivo que supera los 20 millones de dólares.

Doman, nuevo presidente, y Hugo Moyano, titular saliente, en el centro de la escena; Héctor 'Yoyo' Maldonado y Juan Marconi completan una imagen histórica para la historia institucional del Rojo - Créditos: @@Independiente

“Me sorprendió mucho el poco impacto que tuvo una de las denuncias más importantes que se han hecho en el mundo del fútbol contra una dirigencia”, mencionó sobre la denuncia penal que se presentó contra a exdirigentes, socios y terceros por “las irregularidades encontradas en los expedientes judiciales” del caso de Verón, el que involucró la venta de Nicolás Figal a la MLS en 2021, y el patrocinio no cobrado de OCA, empresa entonces administrada por Moyano.

“Si tuviera que buscar un elemento no fue uno, sino muchos. Y me sorprendió que el debate sea de que club eran los abogados”, ironizó al respecto y profundizó: “El día que la comisión directiva votó por unanimidad para llevar adelante la denuncia contra la gestión anterior, sería injusto decir que se resquebrajó, pero desde ese día se rompió el clima en Independiente”.

A pesar de los problemas económicos e institucionales, se le preguntó a Doman si había posibilidad de quiebre, pero lo descartó. “ El club no puede quebra r. Porque creo que hemos hecho un par de cosas… Me he ocupado tanto del caso Verón como de buscar técnico. Es lo peor que le ha pasado al club en los últimos seis y siete años. No hay dimensión de la gravedad del caso Verón, ni por el fallo, ni por la gente que está en la denuncia que presentamos. Es un iceberg y si no lo tomábamos a tiempo… “.

Más tarde, se refirió a la presidencia interina que ocupará el intendente de Lanús, Néstor Grindetti. “Ha sido un gran intendente de Lanús. Creo que Néstor sería interino hasta elegir uno nuevo”, dijo y siguió: “Ojalá que llegue todo a Independiente. Lo mejor que me puede pasar es que le vaya bien”.

Por último, se refirió a los rumores sobre la lnegativa del entrenador uruguayo Pablo Repetto de llegar a la entidad de avellaneda: “No me sorprendió la negativa de Repetto. Me la pasé todo el fin de semana explicando que Pablo no estaba todavía confirmado. Mucho antes de que me vaya yo ya tenía muy seguro que no iba a llegar. Hasta conté en una reunión ‘me parece que se cayó’”.