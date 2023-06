Fórmula 1, Gran Premio de Canadá: Carlos Sainz chocó bajo lluvia en la tercera práctica, bloqueó a Pierre Gasly en la prueba de clasificación y partirá 11º

Carlos Sainz se accidentó en la tercera práctica y fue penalizado tras la prueba de clasificación; el español de Ferrari largará apenas 11º en la carrera del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. - Créditos: @Graham Hughes

Como ya se volvió una costumbre a lo largo de esta temporada de Fórmula 1, el campeón defensor Max Verstappen consiguió una pole position, en este caso en una prueba de clasificación del Gran Premio de Canadá caracterizada por una constante lluvia sobre el circuito Gilles Villeneuve, de Montreal, y largará con su Red Bull en el primer lugar la carrera de este domingo a las 15 de Buenos Aires (trasmitirán Fox Sports y Star+), en busca de su sexta victoria del año. Nico Hülkenberg, de Haas, que finalizó 2º pero partirá 5º por una penalización, y Fernando Alonso, de Aston Martin, que se ubicó 3º pero fue favorecido por el castigo al alemán, se erigieron en los grandes ganadores del día además del neerlandés. Y en el otro extremo se encontró un piloto de Ferrari: para el español Carlos Sainz, la jornada resultó negativa, en lo deportivo y más allá.

Desde la tercera práctica, también realizada este sábado, el madrileño mostró algunos problemas para manejarse sobre una pista que sufrió la influencia de las fuertes lluvias a lo largo del día. No había andado mal en los primeros dos entrenamientos, el viernes, pero el agua sobre el asfalto complicó demasiado a Sainz. En la primera curva de la tercera sesión de ensayos pisó la línea blanca, perdió el control de su auto e impactó con mucha fuerza contra una pared, lo que provocó algunos daños a su SF-23, que perdió la parte delantera.

Desplázate para continuar viendo el contenido. Anuncio PUBLICIDAD

El golpe de Sainz en la tercera práctica

El panorama no mejoró al momento de la prueba de clasificación, en la que Sainz concluyó octavo. Pero sus problemas no terminaron en eso. Durante la Q1, su Ferrari bloqueó el avance de Pierre Gasly, de Alpine, que estuvo a poco de impactarlo desde atrás, y eso provocó que el francés fuera desclasificado. “¡Deberían suspenderlo por eso! Estoy yendo a 300 km/h. ¿En qué c... estaba pensando?”, exclamó el piloto oriundo de Ruan.

Cabe recordar que en la última fecha, el Gran Premio de España, había sucedido exactamente lo opuesto: Gasly había obstaculizado a Sainz y había recibido un castigo de tres puestos de retraso en la grilla (más otros tres por una obstrucción a Verstappen, que lo hicieron pasar del 4º cajón al 10º). Lógicamente, en esta ocasión, una vez finalizada las prueba de clasificación y tras una investigación se aplicó al madrileño una penalización de tres posiciones en la largada, lo que implica que partirá 11º este domingo. Sainz no se quedó callado.

El bloqueo de Sainz a Gasly en la clasificación

“Estaba muy justo con la bandera de cuadros, que iba a caer ya, y no grité por la radio, como sí hacen otros pilotos. Fui bloqueado muchas veces, y a unos los investigan y a otros no”, protestó el español ante Sky Sports. “Tuve que dejar pasar a muchos coches y me aparté como pude. Dejé pasar a los monoplazas que podía. Pero esto es un recordatorio de que también debo tirar para hacer mi vuelta”, añadió.

A pesar de la penalización y del flojo rendimiento a la hora de la verdad, Sainz se mostró optimista para la carrera: “Estoy contento de la recuperación en los ensayos y de haber hecho unas buenas Q1 y Q2. Ha habido de todo, pero para todos, no se ha salvado nadie. Y en el último intento en la Q3 había mucho spray y no veía bien, con un tiempo bastante complicado. Así que, viendo la situación, hay que remontar y volver a estar entre los cinco primeros”, planteó en diálogo con DAZN. Y dijo más: “Ha sido muy duro, viniendo de un golpe en los terceros entrenamientos, que me hacía correr y apretar en esta pista. Ha tocado tomar riesgos, y ha salido bien en la Q2, pero en la Q3 he cedido un poco en la última curva para preparar la siguiente vuelta y es cuando ha salido la bandera roja, además de que ha venido la lluvia, por lo que no he podido sacar todo el potencial en la Q3, que probablemente habría sido una tercera posición”.

Continuar leyendo la historia

Compacto de la prueba de clasificación de Canadá

Sainz no fue un único piloto castigado por bloqueo. También resultaron penados el canadiense Lance Stroll, de Aston Martin, que no permitió que se adelantara el otro piloto de Ferrari, Charles Leclerc, y el japonés Yuki Tsunoda, que hizo lo propio con Hülkenberg. Al igual que Sainz, ambos fueron penalizados con tres puestos de rezago, y partirán 16º y 19º, respectivamente.

Las posiciones de salida en Montreal

1. Max Verstappen, Red Bull Racing, 1m25s858/1000

2. Fernando Alonso, Aston Martin, 1m27s286/1000

3. Lewis Hamilton, Mercedes, 1,27s627/1000

4. George Russell, Mercedes, 1m27s893/1000

5. Nico Hülkenberg, Haas, 1m27s102/1000 (sanción de tres posiciones)

6. Esteban Ocon, Alpine, 1m27s945/1000

7. Lando Norris, McLaren, 1m28s46/1000

8. Oscar Piastri, McLaren, 1m31s349/1000

9. Alexander Albon, Williams, 1m30s284/1000

10. Charles Leclerc, Ferrari, 1m20s615/1000

11. Carlos Sainz (h.), Ferrari, 1m29s294/1000 (sanción de tres posiciones)

12. Sergio Pérez, Red Bull Racing, 1m20s959/1000

13. Lance Stroll, Aston Martin, 1m21s484/1000

14. Kevin Magnussen, Haas, 1m21s678/1000

15. Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing, 1m21s821/1000

16. Yuki Tsunoda, Alpha Tauri, 1m22s746/1000

17. Pierre Gasly, France, Alpine, 1m22s886/1000

18. Nyck De Vries, Alpha Tauri, 1m23s137/1000

19. Logan Sargeant, Williams, 1m23s337/1000

20. Guanyu Zhou, Alfa Romeo Racing, 1m23s342/1000