Ezekiel Elliott, la eterna promesa de los Dallas Cowboys que resultó ser otro fracaso millonario

Ezekiel Elliott ya no continuará con el equipo de la Estrella Solitaria (Foto: Jerome Miron-USA TODAY Sports)

Ezekiel Elliott ya no regresará con los Dallas Cowboys a la próxima temporada de la NFL. El afamado corredor terminó su ciclo dentro de la franquicia de la Estrella Solitaria después de siete temporadas que resultaron ser un fracaso económico por lo costoso que era tener al egresado de Ohio State. Después de que sus números fueran en picada en las últimas dos temporadas, Elliott se despide de Dallas después de haber protagonizado una larga novela y por cuestiones salariales que favorecen plenamente al equipo.

La carrera de Zeke comenzó dentro de la NFL en el 2016. Los Cowboys lo seleccionaron en la primera ronda del Draft en ese año. El corredor acaparó los reflectores, pues su temporada más fructífera fue en su año como novato. Alcanzó las mil 631 yardas terrestres y 15 anotaciones por la misma vía. Elliott consiguió ser el líder de la temporada y el tercer jugador en la historia en conseguir más de mil yardas en nueve partidos disputados, récord alcanzado únicamente por Adrian Peterson y Eric Dickerson.

En esa misma campaña, Zeke y Dak Prescott parecía que transformaron la historia de Dallas. Quedaron sembrados como el mejor equipo de la NFL y la Conferencia Nacional con solo dos juegos perdidos, aunque quedaron en el camino al perder con Green Bay en la Ronda Divisional. En ese momento, los dos jugadores se fueron en solitario por la carrera para el premio Novato del Año, aunque en la votación, el quarterback superó a su compañero y amigo.

A la campaña siguiente, el corredor de los Cowboys tuvo que perderse seis encuentros debido a una acusación por violencia doméstica por parte de su ex novia. En 2018, se salvó de otra suspensión luego de que fuera grabado agrediendo a un guardia de seguridad durante un festival de música en Las Vegas. Elliott se reunió con el Comisionado de la liga, Roger Goodell y todo quedó en una reprimenda.

La armonía entre el jugador y los Jones, dueños del equipo, se rompió antes del inicio de la pretemporada del 2019, cuando presionó al máximo para que se le diera una extensión de contrato. Sin haber conseguido nada importante aún con el equipo, Ezekiel se declaró en disputa laboral con los Jones. El futbolista, desde Los Cabos, en México, se negó a asistir a los entrenamientos de pretemporada del equipo, lo cual le costó una sanción diaria de 40 mil dólares por parte de la franquicia.

Continuar leyendo la historia

Para ese momento, Jerry Jones declaró que el darle un nuevo contrato no aseguraba que el jugador después pidiera nuevas y mejores reestructuraciones. Pero a pocos días del inicio de la temporada, este mismo tuvo que doblar las manos y firmó a Elliott como el corredor mejor pagado de la liga con un contrato de 90 millones de dólares por seis años, es decir, 15 millones por temporada.

Ezekiel desquitó el primer año de su contrato con más de mil 300 yardas en acarreos y 12 anotaciones, pero con un nivel que aún se encontraba lejos de su primer año. Luego de ello, las lesiones comenzaron a mermar al jugador. Solamente en el 2021 volvió a alcanzar la cuota de las mil yardas. Dicho sea de paso, antes del inicio de las temporadas 2021 y 2022, el futbolista destacó que se encontraba en la mejor forma física de su carrera, aunque los resultados no lo demostraron.

Ezekiel Elliott supo a la perfección que su nivel venía a la baja y antes de la temporada 2021 accedió a una reestructuración de contrato por 10.9 millones de dólares no garantizados al año. Sabía que si era cortado en ese momento del equipo, difícilmente podría venir cualquier otra franquicia a ofrecerle esa misma cantidad o algo que se le acercara.

Para la posteridad quedará esta como la última jugada de Ezekiel Elliott con Dallas #Cowboys. pic.twitter.com/Cg1uAPZk5c — Pete Dominguez (@pedrodomg) March 15, 2023

Mientras Zeke se mantenía como el aparente titular, en la última temporada el equipo decidió apostar por Tony Pollard, quien sí superó las mil yardas y anotó en 12 ocasiones. A pesar de ello, la repartición de jugadas fue simétrica entre Elliott y Pollard. Zeke marcó el menor total de toda su carrera con 876 y apenas logró 17 acarreos de 10 o más yardas en la temporada. A pesar de todo, fue el segundo corredor con más touchdowns terrestres desde 2016.

No había mayores complicaciones en la ecuación, el mejor corredor para Dallas en esta temporada fue Pollard y no dependieron de las acciones de Elliott, lo mejor era ahorrarse esa cantidad para el tope salarial. Los Jones hablaron desde el final de la temporada en un posible corte y Elliott habló de una reestructuración. Era mejor bajarse el salario y no salir. Durante la ausencia de Ezekiel en unos encuentros de la última temporada, Pollard fue el titular y eso marcó la pauta.

Dak Prescott #4, Ezekiel Elliott #21 y Tony Pollard #20 (Foto de: Tom Pennington/Getty Images)

Zeke se quedó sin credenciales para pedir un nuevo contrato, fue reemplazado por Pollard y el equipo tiene que ver por sus propios intereses. El ex corredor vio por sus prioridades en 2019 y se dio el lujo de poner contra la pared a una de las franquicias más respetables de la NFL. No obstante, todo resultó en un fracaso económico para el equipo y al día de hoy, el panorama de Elliott no luce favorable, pues su desempeño en los últimos dos años lo podría colocar lejos de un equipo top o de ser el titular en algún otro.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR | EN VIDEO